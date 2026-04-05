Okko рассказал о новинках апреля

«Радар», «Кутюр», «Сказка о царе Салтане» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в апреле – фантастический сериал «Радар». Проект, действие которого разворачивается в 1988 году, расскажет о трех школьниках, отправляющихся на поиски упавшего метеорита.

Также пользователей стриминга ждут семейное фэнтези СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, драма КУТЮР с Анджелиной Джоли, триллер ЦИНГА с Никитой Ефремовым и многое другое.

Уже на сервисе:

БУРАТИНО (семейный, реж. Игорь Волошин)

В одном удивительном королевстве, где реальность переплетается с фантазией, существует скромная мастерская. В ней живет старый мастер по имени Карло, чья душа изнывает от тоски по семейному счастью. Его заветная мечта – обрести сына, который сможет наполнить его жизнь смыслом и радостью. Словно услышав мольбы одинокого мастера, судьба дарит ему древний ключ, наделенный волшебной силой исполнения желаний. С трепетом и надеждой Карло прикасается к находке и превращает обычное полено в удивительное творение – деревянного мальчугана с необычным длинным носом. Так появляется на свет Буратино – озорной и смышленый малыш, чье рождение озаряет мрачную мастерскую светом надежды. Папа Карло решает отправить сына в школу, однако юного Буратино ждет иное будущее. Вместо школьных занятий он оказывается в стенах театра, принадлежащего коварному Карабасу-Барабасу. Здесь он встречает таких же юных артистов и загорается мечтой о сцене. Буратино начинает осознавать свою уникальность, и это открытие становится отправной точкой его большого путешествия – пути, полного невероятных приключений.

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ (спортивная драма, реж. Мгер Мкртчян)

Легендарный спартаковец Никита Симонян принимает предложение возглавить ереванский «Арарат» и сталкивается с задачей, которую многие считают невыполнимой. Новый тренер нацелен на «золотой дубль» – победу в чемпионате СССР и Кубке страны в одном сезоне. Однако команда с недоверием относится к его методам и не спешит принимать нового наставника. Внутренние конфликты, сопротивление игроков и давление со стороны соперников осложняют работу. Параллельно усиливается противостояние с главным конкурентом, готовым использовать любые средства ради победы. Путь к поставленной цели превращается в напряженную борьбу за авторитет, командное единство и шанс изменить ход сезона.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (семейная комедия, реж. Руслан Бальтцер)

Сводные братья Женя и Тема обожают хоккей, но между собой не ладят. Им необходимо изменить это, ведь на носу важная игра, победить в которой не получится без слаженности и доверия. Однажды мальчишки отправляются в лабораторию отца-ученого, создающего машину времени. Случайная шалость приводит к тому, что братья оказываются в 1999 году. Там они встречают будущего великого хоккеиста Вадима Шипачева в возрасте двенадцати лет. Однако он вот-вот бросит спорт навсегда. Жене и Теме предстоит действовать как одна команда, если они хотят помочь чемпиону поверить в себя.

КОММЕНТИРУЙ ЭТО (комедия, реж. Юлия Трофимова)

Супруги Катя и Иван принимают решение развестись, хотя между ними нет ни вражды, ни открытого конфликта. Они по-прежнему испытывают друг к другу чувства, но ощущают, что стали чужими и утратили взаимопонимание. Пытаясь разобраться в происходящем и не разрушить брак окончательно, они решаются на участие в необычном психологическом эксперименте. В течение месяца рядом с ними будет находиться Комментатор – человек, который вслух озвучивает их мысли, эмоции и скрытые реакции. Совместное проживание в таких условиях постепенно обнажает то, о чем раньше Катя и Иван предпочитали молчать, и заставляет супругов по-новому взглянуть на себя, друг на друга и на причины возникшего отчуждения.

УВОЛИТЬ ЖОРУ (комедия, реж. Марюс Вайсберг)

У Макса – редкая профессия, требующая особой выдержки и цинизма: он помогает работодателям увольнять сотрудников. Однажды ему поручают избавить крупную компанию от инфантильного, но талантливого программиста Жоры. Столкнувшись с невозможностью стандартно решить задачу, герой вынужден втереться в доверие к своей «жертве», однако ситуация осложняется тем, что у Жоры есть красивая сестра. В результате череды нелепых и опасных происшествий амбициозный карьерист оказывается перед выбором между крупным гонораром и дружбой с человеком, которого он изначально должен был уничтожить.

«Как Деревянко Чехова играл» (комедия, реж. Федор Стуков)

Актер Павел Деревянко мечтает о серьезной драматической роли, которая принесет ему славу, признание коллег и критиков. У него появляется шанс воплотить на экране образ классика русской литературы Антона Павловича Чехова. Он приступает к работе, но непредвиденные обстоятельства грозят сорвать съемки. Правнучка великого писателя, Маргарита Васильевна, которая живет в Таганроге, препятствует осуществлению проекта. Деревянко едет в родной город, чтобы попытаться переубедить родственницу Чехова. Но для этого ему придется найти общий язык со своенравной женщиной и погрузиться в решение ее семейных проблем.

«Большой человек» (комедия, реж. Феликс Герчиков)

Айтишник Матвей – парень с добрым сердцем, лишними килограммами и глубочайшими романтическими чувствами к красотке Свете. Вот только для нее он – верный друг, а не герой сновидений. Матвей решает круто изменить жизнь, чтобы превратиться в уверенного, накаченного мужчину с идеальной фигурой. Он садится на диету и отправляется в фитнес-клуб, где знакомиться с Юлей, профессиональным тренером с железным характером и непростым прошлым. Сначала она видит в Матвее очередного мечтателя, который сдастся после первой же тренировки, но вскоре понимает, что в этом парне есть стержень, и ему под силу реализовать свою мечту.

«В Хогвартс я не попал» (документальный, реж. Евгения Леушкина)

Первый российский документальный сериал, герои которого – подростки с невербальным аутизмом. Молодые люди либо совсем не способны говорить, либо ограниченно используют речь, но каждый из них нуждается в том, чтобы быть услышанным, и хочет поделиться своими чувствами, переживаниями и мечтами. Используя разные приемы анимации и документалистики, создатели сериала предоставляют им площадку для самовыражения, разрушая множество стереотипов о людях с подобным диагнозом. Внутренние монологи героев озвучивают звезды российского кино: Никита Ефремов, Александра Бортич, Светлана Иванова, Юрий Колокольников, Никита Кологривый и другие актеры.

С 6 апреля:

ЦИНГА (триллер, реж. Владимир Головнев)

В начале 1990-х послушник Федор сопровождает священника Петра в поездке на Крайний Север. Их цель – крещение оленеводов, которые до сих пор остаются язычниками. В какой-то момент батюшка отправляется дальше, а Федор остается с семьей ненцев и пытается убедить их принять христианство. Повод исполнить задуманное подворачивается, когда на стадо кочевников нападают волки. Местные согласны принять крещение, если Федор спасет их оленей от гибели. Молодому послушнику предстоит не только продемонстрировать мастерство проповедника, но и преодолеть собственный кризис веры.

С 9 апреля:

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ (семейное фэнтези, реж. Сарик Андреасян)

Три сестры мечтают о том, как станут царицами. Первая желает устроить пир на весь мир, вторая – наткать прекрасного полотна, а третья – родить богатыря. Царь Салтан, подслушав их разговор, выбирает в жены третью. Когда государь уходит в военный поход, царица рожает здорового мальчика, но завистливые сестры решают избавиться от счастливой соперницы. Они сообщают Салтану, что царица родила непонятное существо, а затем отправляют сестру с новорожденным на погибель в море. Однако мать и дитя выживают, а выросший царевич Гвидон создает новый город, слухи о котором доходят до царя Салтана.

13 ДНЕЙ, 13 НОЧЕЙ (боевик, реж. Мартен Бурбулон)

Август 2021 года. После ухода американских войск из Афганистана талибы готовятся захватить Кабул. Город охватывает паника, а его жители ищут укрытия. Сотни людей находят защиту на территории французского посольства, которое охраняется бойцами местного спецназа во главе с Мохаммедом. Он пытается сохранять выдержку, чтобы организовать эвакуацию беженцев. Шансы на спасение тают с каждой минутой, продовольствие заканчивается, и Мохаммед решает с помощью товарищей и молодой переводчицы отвезти людей на автобусах в аэропорт через охваченный хаосом город. Сможет ли отважный солдат выполнить свою смертельно опасную миссию?

С 10 апреля:

«Ну, погоди! Каникулы» (анимационный)

Ни одни каникулы не длятся вечно: приходит сентябрь, снова звенит звонок, начинаются уроки. Вот и наши герои спешат в школу. В новом сезоне сериала они предстают в новом амплуа, а извечный конфликт Волка и Зайца выходит на новый уровень! Отныне эти двое – не только заклятые враги, но и одноклассники. При этом Заяц – активист и всеобщий любимец, а Волк, конечно же, аутсайдер и двоечник. Зубастый хулиган и ушастый отличник борются за лидерство в классе и внимание учителей, но все же вынуждены сосуществовать бок о бок и порой находить компромиссы. С этой парочкой, как всегда, не соскучишься: что ни день, то соревнование, конкурс или погоня. А кроме того, в новых сериях будет разворачивается целая череда школьных ситуаций, знакомых каждому: от праздничной линейки в первый день до «битвы» за последнее пирожное в столовой. Выездные уроки и экскурсии, спортивные состязания и тишина в библиотеке, субботники и дежурства, опоздания и прогулы.

С 17 апреля:

«Однажды в России», новый сезон (комедийное шоу)

Три простых правила шоу: никаких правил, актуальность и новые лица. А еще – никаких авторитетов, запретных тем и цензуры. Шоу «Однажды в России» честно рассказывает о наших российских реалиях, именно поэтому получается остро, реалистично и очень смешно. На две обычные российские беды – дураки и дороги – здесь приходится еще минимум триста: кино, спорт, политика, шоу-бизнес… и так еще 296 пунктов. Но герои «Однажды в России» не любят говорить о проблемах, а предпочитают над ними просто посмеяться. Шоу «Однажды в России» снимается практически с колес, поэтому горячие инфоповоды не успевают остыть и сразу становятся материалом. Коллектив шоу постоянно пополняется новыми лицами, среди которых популярные актеры, музыканты и другие медийные персонажи. Например, в новых выпусках появятся рэперы L’One и Витя АК-47, актеры Яна Кошкина и Валерий Равдин.

С 25 апреля:

КУТЮР (драма, реж. Алис Винокур)

Режиссер Максин Уокер получает задание снять короткометражку для Недели высокой моды в Париже. Женщина переживает трудные времена из-за бракоразводного процесса и разногласий с дочерью. Во время съемок Максин узнает, что у нее рак груди и ей требуется срочная операция. Там она знакомится с Адой, 18-летней моделью из Южного Судана, а также с опытной визажисткой Анджелой, которая пишет роман о жестокой индустрии моды. Героинь объединяет сочувствие к Максин и особая женская солидарность, которая поддерживает их во время работы.

Также в апреле:

«Радар» (фантастика, реж. Константин Смирнов)

1988 год. В окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Самые обычные шестиклассники Леха (Матвей Кулагин), Толя (Георгий Пытьев) и Сема (Ростислав Харин) отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Леха теряется. Поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным. Вскоре в городе начинают происходить загадочные события и одними из первых на них обращают внимание те самые школьники. Они замечают, что людей словно подменили и ведут эти «подмененные» себя крайне подозрительно: совершают неожиданные поступки и говорят о непонятных вещах. Ребята приходят к выводу, что перед ними шпионы или диверсанты, которые готовят провокацию в городе или на радаре. Но в реальности все гораздо страшнее… Главным героям только предстоит разгадать тайну метеорита, лицом к лицу столкнувшись с необъяснимым и непознанным.

Фото: кадр из сериала «Радар»