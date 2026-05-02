Okko рассказал о новинках мая

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в мае – сериал «След Чикатило». Действие нового проекта из вселенной детективных триллеров о знаменитом маньяке и его последователях будет разворачиваться в начале нулевых на юге России.

Также пользователей стриминга ждут драма БЕРЛИНСКИЙ ГЕРОЙ от режиссера ГУД БАЙ, ЛЕНИН! Вольфганга Беккера, боевик НОРМАЛ с Бобом Оденкерком, приключенческая лента КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА и многое другое.

Уже на сервисе:

НОВАЯ ТЕЩА (комедия, реж. Аскар Узабаев)

Спустя шесть лет после нашумевшего обмена телами тещи Ольги Николаевны и зятя Виктора жизнь последнего приобретает спокойный и размеренный характер, что не может его не радовать. Однако внезапное появление брата-близнеца Тохи нарушает установившуюся гармонию. Между Виктором и Тохой давно существуют натянутые отношения, и незваный гость вносит негатив в размеренную жизнь Виктора. Ольга Николаевна решает воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы усугубить конфликт между братьями и насолить своему зятю.

ПЕРВАЯ (романтическая драма, реж. Анна Харичева)

Студент-айтишник Паша является типичным представителем поколения зумеров, чья жизнь наполнена таким количеством хлопот и тревог, что на какие-либо чувства у него просто не остается ни сил, ни желания. Родительское наследство в виде ночного клуба становится для него настоящим проклятием: не обладая управленческими навыками, он лишь усугубляет проблемы заведения и наращивает долги. Его лучшая подруга Леся уже давно тайно влюблена в Пашу, но пока лишь смиренно ждет, когда он обратит на нее внимание и сделает первый шаг. Однако все меняется с появлением Алисы – девушки из совершенно другого мира. Ее импульсивность и полное отсутствие привычки заботится о последствиях своих поступков переворачивают жизнь Паши с ног на голову. И именно Алиса становится той, кто впервые заставляет Пашу потерять голову.

ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (анимационный, реж. Дмитрий Высоцкий)

Анимационный сериал «Три кота», завоевавший любовь миллионов юных зрителей, готовится отметить знаменательный юбилей. Коржик, Карамелька и Компот уже десять лет радуют нас своими приключениями, и по случаю этой даты создатели проекта приготовили настоящий подарок для преданных поклонников. В декабре 2025 года на большие экраны выйдет юбилейный спецвыпуск «Трех котов», снятый в формате кинорелиза. Создатели обещают трогательную историю о том, как герои необычно отметят годовщину знакомства своих родителей. Праздник будет наполнен добром, весельем и семейными ценностями, что гарантирует приятное времяпрепровождение как для детей, так и для взрослых.

«Три кота», новый сезон (анимационный, реж. Дмитрий Высоцкий)

В милом домике на окраине Котополиса живет счастливая семейка: Папа-Котя, Мама-Кошка и их очаровательные детишки Коржик, Компот и Карамелька. Братья и сестренка никогда не сидят на месте, они все время узнают что-то новое, радуются жизни и иногда попадают в неприятности, с которыми всегда успешно справляются. У героев множество родных, друзей и соседей, которые всегда готовы прийти на помощь и составить компанию в новом приключении.

ТОЛСТЯК ЮЗИ (анимационный, реж. Реза Арджанги)

Молодой гепард Юзи живет в Нью-Йорке в собственном особняке и иногда подумывает о том, чтобы заняться спортом. Но еду он любит гораздо больше, чем беговую дорожку, и редко выходит на улицу: прохожих пугает огромная кошка с лишним весом. Однажды по телевизору Юзи видит программу об Иране, где живут удивительные животные, похожие на него. В компании бездомного кота Бобби он отправляется в далекую страну на поиски родственников, которые встречают его с изрядной долей скепсиса. Когда из тюрьмы сбегает опасный браконьер, Юзи получает шанс доказать другим гепардам, что он один из них.

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (фэнтези, реж. Александр Амиров)

Прямо во время своей свадьбы Василиса загадочно и бесследно исчезает и оказывается в плену у могущественной колдуньи Морены. Злодейка жаждет мирового господства, используя для этого силу волшебных камней. Чтобы спасти свою невесту и сорвать коварные замыслы Морены, отважный Иван отправляется в опасное путешествие в потустороннее Тмутараканское царство. В этом нелегком деле ему помогают верные союзники: сестра Варя, Лягуш, который обрел человеческий облик, дочь Кощея Снежана и мудрая Ягиня.

Со 2 мая:

КРАСНАЯ МАСКА. НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУПЕРГЕРОЯ (анимационный, реж. Аноо Бхагаван, Патрик Форсберг)

Переехав в Розенхилл, городка, переживающего упадок, десятилетняя Лиза чувствует себя потерянной. В школе ей не удается найти общий язык с ровесниками, а группа задиристых мальчишек делает ее жизнь невыносимой. Спасение Лиза находит в тишине библиотеки, где она может укрыться от нападок. Однажды ее взгляд падает на загадочную светящуюся книгу – «Справочник супергероев», который открывает девочке путь к обретению магических сил. Лиза обретает уверенность в себе и больше не боится обидчиков. Однако испытания девочки только начинаются: ей предстоит сразиться с могущественным преступником, чьи планы грозят разрушить город.

С 5 мая:

БЕРЛИНСКИЙ ГЕРОЙ (драма, реж. Вольфганг Беккер)

В центре сюжета – Михаэль Хартунг, владелец убыточного видеопроката. Его жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге, Рейхсбане, Михаэль якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР. Соблазненный щедрым гонораром, Михаэль подтверждает историю, хотя правда в ней лишь частична. Неожиданно он становится национальным героем: интервью, ток-шоу, выступление в Бундестаге. Чем ярче сияние славы, тем страшнее цена разоблачения – и Михаэль готов врать дальше, чтобы не потерять признание общественности, а главное – любовь и уважение близких.

С 7 мая:

КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (приключенческий, реж. Сангаджиев)

2000 год. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька его же Взрослого, который сообщает, что через три дня его отец, космонавт, взорвется в ракете на старте. Игорек, Взрослый Игорек и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька.

С 20 мая:

НОРМАЛ (экшн, реж. Бен Уитли)

Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять пост шерифа. Место производит впечатление спокойного и благополучного: жители приветливы, преступлений почти нет, жизнь течет размеренно. Все меняется после ограбления местного банка, которое сначала выглядит как единичный инцидент. В ходе расследования Улисс начинает сталкиваться с несоответствиями и странным поведением горожан. Шаг за шагом перед ним раскрывается преступная схема, в которую вовлечены почти все жители Нормала.

С 21 мая:

ПАТЭМА НАОБОРОТ (аниме, реж. Ясухиро Ёсиура)

В результате техногенной катастрофы мир меняется до неузнаваемости. Половина человечества продолжает мирно существовать, подчиняясь законам гравитации. Но другая его часть теперь живет под землей, потому что гравитация действует на них наоборот: оказавшись на поверхности, люди рискуют буквально улететь в небо. Однажды волею случая двое юных представителей разных миров, девушка Патэма и юноша Эйджи, знакомятся друг с другом. Эта встреча становится для каждого из них началом невероятных приключений, новых открытий и зарождения первого чувств.

ЗОЛУШКА. ТАЙНА ТРЕХ ЖЕЛАНИЙ (анимационный, реж. Виталий Шафиров)

Пусть знакомое с детства название этого мультфильме не сбивает вас с толку! Классическая завязка с вредной мачехой, коварной сестрой, роскошным балом и хрустальной туфелькой – лишь ширма для совершенно новой истории. В этой версии «Золушки» привычный нарратив получает неожиданное направление. Вместо того, чтобы ждать, пока принц организует поисковую операцию, найдет дом героини и предложит ей примерить потерянную обувь, Золушка берет судьбу в свои руки. Зачем следовать чужим правилам, если можно самой выбрать дорогу? Впереди у героини настоящее приключение, полное чудес и встреч. Обретет ли она в финале настоящую любовь?

«След Чикатило» (триллер, реж. Гога Мамаджанян)

В начале 2000-х юг России сотрясает серия жутких нападений на трассе «Дон» и других дорогах. Сыщики выходят на след банды «амазонок» во главе с таинственной Оспой. Сыщикам предстоит спасти заложников и остановить преступниц, а также выяснить, как девушки связаны с делом Чикатило.

Также в мае:

«Оливка, Игорек и Рекс» (семейный, реж. Александр Жигалкин)

СССР, 1980-е. Любознательная девочка Оля, которую родные ласково зовут Оливкой, растет в деревне, где рядом с ней всегда находится верный друг – овчарка по прозвищу Рекс. Оливка увлекается чтением, легко находит общий язык с животными и умеет дружить, а местный мальчишка Игорек, влюбленный в девочку, готов поддержать любую ее авантюру. Но в жизни Оливки происходят серьезные перемены, когда родители увозят ее в город. Там за девочкой присматривает соседка Матильда, которая берется за ее воспитание, пытаясь привить любовь к дисциплине и искусству. Сможет ли Оливка обрести в шумном городе новых друзей и сохранить крепкую связь со старыми?

КОТЫ ЭРМИТАЖА 2 (анимационный, реж. Василий Ровенский)

Главные герои фильма – мышонок Морис и кошки Винсент и Клеопатра, – отправятся в занимательное путешествие из Санкт-Петербурга в Египет на поиски древних артефактов! В новом приключении отважным и любознательным обитателям Эрмитажа предстоит завести верных друзей, посетить пирамиды и открыть секретные подземелья в поисках Джинна, который исполняет одно желание раз в тысячу лет. И вот, обнаружив древний папирус с картой, путешественники вступают в соревнование друг с другом за возможность воспользоваться счастливым шансом!

