Официальная касса России: коммерсант на Ладоге

Военная драма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ возглавила прокат с суммой сборов в 109 млн рублей за 241 тысячу проданных билетов. Новинка, рассказывающая о необычном подвиге времен ВОВ, обошла по финансовому показателю как ДЕВЯТАЕВА (78,2 млн рублей), так и НЮРНБЕРГ (102 млн), однако уступила им по посещаемости (227 тысяч и 319 тысяч соответственно). В Москве картина с Романом Евдокимовым и Тихоном Жизневским заняла третью строчку рейтинга, освоив в городе 12,1% своей общей кассы, что довольно близко к долям ВОЗДУХА (12,9%) и ПРАВЕДНИКА (14,4%).

Трагикомедия ВОТ ЭТО ДРАМА! в свой третий уикенд показала падение на 38% и пополнила копилку на 80,1 млн рублей. Общая сумма сборов достигла 482 млн рублей при посещаемости в 828 тысяч зрителей. Среди релизов кинокомпании «Вольга» это второй по успешности проект 2026 года. Впереди – ГОРНИЧНАЯ, которая на том же сроке показывала прирост на 26,2%, а ее касса составляла 568 млн рублей за 949 тысяч проданных билетов. Позади осталось ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ-ХИЛЛ, чей тотал составил 388 млн и 778 тысяч зрителей.

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, за минувшие выходные составила 79 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, ведущим из которых остается фантастический блокбастер ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА». По сравнению с предыдущей неделей выручка неофициального проката уменьшилась на 20,6%.

Еще одна премьера недели – криминальная драма КОММЕРСАНТ – стартовала в четвертой строчки, собрав 67,7 млн рублей. Картину с Александром Петровым посмотрели 115 тысяч зрителей. Это высокий показатель для жанровой работы, что подчеркивает существенный отрыв от показателя недавнего триллера ВНИЗ (47,5 млн рублей и 102 тысячи зрителей на старте). Однако наиболее близкому референсу, ТЕКСТУ, выходившему в далеком 2019 году, новинка уступила 27% по сборам (92,7 млн рублей) и 64,2% по аудитории (321 тысяча зрителей). В столице экранизация автобиографического романа Андрея Рубанова получила серебро с долей 27,8%. Это чуть ниже, чем в 2022 году Москва принесла работе с Антоном Лапенко в главной роли ПО-МУЖСКИ (30,2%).

Семейная комедия ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА заработала на старте 39 млн рублей, а число зрителей составило 94,7 тысяч. Год назад ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ от той же команды продюсеров показали цифры на 33% лучше в финансовом выражении (58,2 млн) и на 40,5% по посещаемости (159 тысяч зрителей). Однако римейк советского фильма заметно превзошел цифры недавнего аналога ДОКТОР ГАФ (24,6 млн рублей и 61,8 тысяч зрителей). Также новинка показала более уверенный результат в Москве: доля города в сборах ленты составила 18,9%, тогда как у проекта с Сергеем Гармашем было 14,4%.

Экранизация книги Анны Джейн ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО на пятой неделе проката достигла суммы сборов в 863 млн рублей, а количество зрителей составило 1,804 млн, что позволило превысить посещаемость другого «сарафанного» хита «Атмосферы Кино», ДРАКУЛА (1,758 млн). Ближайшей возможной планкой для подростковой мелодрамы видится тотал прошлогоднего проекта ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ – 915 млн рублей.

Комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ стартовала с седьмого места и заработала 22,6 млн рублей при 48 тысячах проданных билетов. Среди схожих картин 2026 года фильм с Романом Курицыном и Полиной Максимовой обошел ДРАНИКИ (21,3 млн рублей), действие которых разворачивается в схожем сеттинге, но недотянул до РАВИОЛИ ОЛИ (28,3 млн). В столичном чарте лента оказалась восьмой с долей 14,6%, что несколько ниже показателей фильма с Евгением Цыгановым ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (18,5%) и городской комедии КОММЕНТИРУЙ ЭТО (16,1%) с Александром Петровым и Юлией Хлыниной.

Семейная лента МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ потеряла внушительные 57% сборов по итогам третьего уикенда. Суммарный бокс-офис картины достиг 176 млн рублей. Для прокатчика «Централ Партнершип» это четвертый результат года. Строчкой выше расположился также идущий в прокате КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ с 224 млн на счету.

ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 удержался в десятке лучших и довел свою кассу до 860 млн рублей. На том же отрезке времени первый фильм преодолел миллиардную отметку, освоив 1,018 млрд. Отрыв по количеству зрителей сохраняется на схожем с прошлой неделей уровне, 16,3%, (2,261 против 2,702 млн).

Полнометражное продолжение сериала совместного производства Казахстана и Кыргызстана ЧЕРНЫЙ ДВОР В КИНО замкнуло топ-10 с суммой 17,3 млн рублей. Среди казахстанских картин новинка уступила только результату копродукции с Россией ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (42,1 млн), среди кыргызстанских пропустила вперед только недавний хит РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2 (35,4 млн). В столице картина освоила 8,3% своей общей кассы.

Также в прокат вышли молодежный триллер ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД (15-е место, 4,3 млн рублей и 8,4 тысячи зрителей), полнометражное продолжение популярного якутского сериала МОМЕНТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ (18-е место, 2,9 млн рублей и 6,4 тысячи зрителей) и новый экшн с Миллой Йовович МСТИТЕЛЬ (19-е место, 2,3 млн рублей и 3,9 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 539 млн рублей, с учетом стран СНГ – 556 млн рублей. Это на 6,1% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 17,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировал фильм КРАКЕН с двумя звездами нынешних новинок, Александром Петровым и Федором Добронравовым.

Фото: кадр из фильма АНГЕЛЫ ЛАДОГИ

29.04.2026 Автор: Вероника Cкурихина