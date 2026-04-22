Горничная против всех: итоги российского онлайн-проката за март и за первый квартал 2026 года

ГОРНИЧНАЯ доказала статус «сарафанного» хита, войдя не только в топы марта всех платформ, на которых была представлена, но и в топы квартала, где ей пришлось сражаться за внимание аудитории с новогодними хитами. Впрочем, как и в офлайн-прокате. В остальном картина мартовского, да и квартального смотрения говорит о высокой активности подписчиков онлайн-кинотеатров: зрители ловят новинки сразу, как только те появляются в «цифре», и возносят их на вершины рейтингов. Это сообщает как о хорошей пиар-активности площадок, так и о желании самой аудитории всегда оставаться осведомленной в вопросе «что сейчас смотрят?».

Основную ставку все участвующие в рейтинге платформы сделали на лидера «новогодней битвы» – ЧЕБУРАШКА 2 оказался представлен одновременно на всех семи площадках, возглавив в марте топы четырех из них: Okko, Wink, Start и Premier. На «Иви» и КИОН сиквел стал вторым, и лишь пользователи «Кинопоиска» поставили семейную ленту на пятое место.

Триллер ГОРНИЧНАЯ захватил внимание пяти стримингов, став лидером на «Кинопоиске» и КИОН, причем на последнем – с интересным последствием: в топ-10 онлайн-кинотеатра МТС ворвался фильм ПРОСТАЯ ПРОСЬБА 2018 года, который во всех профильных материалах проходил как основной сюжетный референс новинки с Амандой Сайфред и Сидни Суини. На Okko и Start голливудский фильм получил серебро.

Приключенческий фильм ЛЕВША появился в четырех онлайн-кинотеатрах, но выше третьего места на Okko подняться не смог. Словно его, как и в официальном прокате, оттеснили новогодние холдоверы: на Wink лента стала четвертой, на «Кинопоиске» и «Иви» – шестой.

Аналогичное распространение получил и российский триллер ТРОФЕЙ, который выше всего поставили подписчики КИОН – на третью строчку, пользователи «Иви» и Wink оказались единодушны, здесь фильм оказался седьмым, а на платформе Okko – десятым. Интерес к релизу, который очень тихо прошел в прокате, легко объяснить тем, что главную роль в нем сыграла Ангелина Пахомова, звезда второго сезона «Золотого дна», в котором акцент был сделан именно на ее героине и который лидировал в январе и феврале, а в марте на Okko вышел спортивный триллер «На льду», где Пахомова играет фигуристку с психологической травмой, что по сути стало бенефисом актрисы.

По такому же принципу легко объяснить восстание из небытия фильма ЗАЩИТНИК 2012 года в рейтинге «Иви» (8-е место). Причина появления – цифровой релиз УБЕЖИЩА с Джейсоном Стэйтемом, в котором герой боевиков, как и четырнадцать лет назад, спасает девочку. Экшн стал на стриминге «Иви» четвертым, строчкой ниже оказался в Okko, а на «Кинопоиске» утвердился на седьмой позиции.

Скромнее ожиданий на платформах выступил БУРАТИНО, последний из новогодней тройки. Релиз состоялся 27 марта, поэтому не исключено, что сказку по мотивам повести Алексея Толстого еще будут активно смотреть в апреле, так как за пять дней в «цифре» фильм Игоря Волошина показал выдающийся результат: второе место на Wink, третье – на «Кинопоиске» и четвертое – в онлайн-кинотеатре Okko.

В отдельную тенденцию стоит определить возвращение в чарты ДОМОВЕНКА КУЗИ, которого, вероятно, пересматривали в ожидании продолжения: шестая строчка на Start и десятая – на «Кинопоиске».

В сериальном сегменте агрегатором общего зрительского интереса выступает «Кинопоиск», который в своих топовых релизах пересекается практически со всеми остальными онлайн-кинотеатрами. Так, лидером платформы «Яндекса» стал исторический проект «Князь Андрей», занявший четвертое место на Okko. В первом случае это демонстрирует моментальный эффект от нового партнерства сервиса, о котором рассказали в пресс-службе «Кинопоиска»: «В марте «Кинопоиск» запустил продажу опции и подписки на стриминг «Смотрим», позволяющей смотреть фильмы и сериалы на сервисе партнера, управляя подпиской в личном кабинете «Яндекс Плюса». «Смотрим» пополнил список партнеров, которые получили дополнительную точку дистрибуции подписок на платформе».

Авантюрный ретро-детектив «Казанова» с новым сезоном стал вторым как на «Кинопоиске», так и на «Иви». Сразу два проекта с Premier, «Гуляй, шальная» и «Реальные пацаны», также были представлены на первом стриминге нашего рейтинга. У сериала с Мариной Федункив здесь третье место против второго на платформе ГПМ, а у истории легендарного Коляна – восьмое. На домашней платформе «Реальные пацаны» пятый месяц подряд удерживают первую строчку. Но, пожалуй, настоящий прорыв случился в числе анимационных лидеров «Кинопоиска»: впервые за долгое время изучения рейтингов к «Трем котам», «Маше и медведю» и «Леди Баг» присоединился «Синий трактор» – у него девятое место. «В топе стабильно держится и детско-семейный контент – в первом квартале маленькие подписчики «Яндекс Плюса» продолжали смотреть мультсериалы «Три кота» и «Маша и медведь». Большую аудиторию также собрал полнометражный мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ – партнерский проект «Кинопоиска», который получил широкую поддержку на платформе», – подмечают в пресс-службе сервиса.

Пользователи Okko отдают предпочтение оригинальному продукту платформы: лидерство там удержал трагикомичный проект «Встать на ноги», а спортивный триллер «На льду» стартовал со второй строчки. Однако киноманы площадок как «Сбера», так и «Ростелекома» оценили комедию «Мотай!», изначально снятую для ТНТ: в Okko она стала третьей, а на Wink – пятой. Семейная сага «Время Счастливых», одновременно вышедшая на Okko и Start, выше поднялась на последнем – там у нее третье место против пятого. А новинка Wink «Гордость», которая, как и сериал с Тихоном Жизневским, участвовала в конкурсной программе фестиваля Original+, стартовала с четвертого места.

Пользователи «Иви» демонстрируют стабильный интерес к сериалам НТВ и «Первому отделу» (1-е место) в частности, однако с площадкой может поспорить КИОН, чей текущий рейтинг на 50% состоит из проектов того же телеканала и на 80% – из криминальных детективов или триллеров. Между собой два онлайн-кинотеатра пересеклись в интересе к проекту «Черное солнце», который в марте представлен вторым сезоном. Харизматичный дуэт Юрия Чурсина и Максима Стоянова покорил пользователей КИОН, а на «Иви» занял седьмое место. Также на «Иви» в десятке марта оказался политический триллер «Страх над Невой», который в апреле получит долгожданное продолжение. По словам директора по контентной стратегии и аналитике онлайн-кинотеатра «Иви» Романа Боброва, к такой картине зрительского интереса платформа идет осознанно: «Для «Иви» важнейшей коллаборацией остается сотрудничество с телеканалами. Мы продолжаем выпускать совместные хиты с НТВ – прямо сейчас на «Иви» выходят новые эпизоды детектива «Страх над Невой. Огненный круг», а в совместном производстве находятся «Околоточный» и другие проекты. Вместе с мощными командами авторов мы делаем истории на проверенные временем темы».

ТРИ БОГАТЫРЯ И ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА

В квартальном рейтинге лидерами по представленности оказались все те же участники «новогодней битвы» – ЧЕБУРАШКА 2 и ПРОСТОКВАШИНО. При этом фильм Сарика Андреасяна показал более однородную картину смотрения, чем вольное развитие истории неизвестного науке зверя. Сказка про любителя апельсинов и приключений стала первой на выпускающей платформе Start, третьей – на Wink, четвертой – в Okko, пятой – на «Иви», а на Premier и КИОН – девятой и десятой соответственно. А игровая экранизация историй про Матроскина и Шарика возглавила топ «Иви», в Okko и Start стала второй, на «Кинопоиске» и КИОН – третьей и лишь на Wink – девятой.

Зрители пяти платформ среди крупных осенних релизов выбрали АЛИСУ В СТРАНЕ ЧУДЕС, которая в итоге победила по представленности и ГОРЫНЫЧА, и АВГУСТ. Лидерство на домашнем стриминге КИОН подкрепляется четвертым местом на «Иви», пятыми позициями на «Кинопоиске» и Premier, восьмой – в Okko.

Роман Бобров объяснил такое активное продолжение жизни релизов: «Платформы предлагают зрителю релевантный сезону контент – в первую очередь с помощью инструментов внутреннего промо. Это подогревает интерес аудитории к тематическим проектам. Праздники – это повод и время посмотреть что-то в большем объеме, и качество контента здесь будет иметь больший вес, чем его тематика».

Эту идею развивает CEO онлайн-кинотеатра Start Илья Алексеев: «Если рассматривать отдельно сегмент полнометражных фильмов, то влияние прокатных хитов остается заметным. После выхода на платформах семейные проекты и сказки – ЧЕБУРАШКА 2, ПРОСТОКВАШИНО, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА – быстро выходят в лидеры, во многом благодаря накопленному маркетинговому эффекту кинотеатрального проката и дополнительному продвижению внутри сервисов».

Пресс-служба КИОН отмечает, что праздничные выходные одинаково влияют на популярность киносмотрения офлайн и онлайн, но разнятся с точки зрения контента: «Онлайн-смотрение во многом коррелирует с календарными периодами, однако эта зависимость носит более гибкий характер, чем в кинопрокате. В праздничные даты мы действительно фиксируем рост интереса к более легкому и семейному контенту – прежде всего полнометражным фильмам, которые удобнее смотреть в формате совместного досуга. При этом, в отличие от офлайн-проката, онлайн-аудитория не ограничивается тематикой праздника. Например, в период 14 февраля и 8 Марта наряду с романтическими и семейными историями пользователи активно выбирали детективы и триллеры – в частности, ГОРНИЧНАЯ и ТРОФЕЙ вошли в число лидеров просмотров как у женщин, так и у мужчин».

ГОРНИЧНАЯ выше всего поднялась на «Иви» – там у нее второе место, четвертые позиции ей отдали зрители Start и КИОН, шестая строчка у проекта в Okko и десятая – на «Кинопоиске».

По включенности в квартальные отчеты по четыре онлайн-кинотеатра получили sci-fi-триллер ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК и полнометражный МАЖОР В ДУБАЕ. ИИ-версия «Десяти негритят» удивила единодушием: седьмые места на «Кинопоиске», КИОН и Premer, десятое – на «Иви». Новый эпизод франшизы с Павлом Прилучным стал шестым на Wink, восьмым – на «Кинопоиске» и «Иви», девятым – на КИОН.

Пресс-служба «Кинопоиска» отмечает прямое влияние новогодних каникул на результаты не только января, но и всего квартала: «На результаты первого квартала повлияли онлайн-смотрение на январских каникулах и цифровые релизы лидеров российского кинопроката. В новогодние праздники подписчики «Яндекс Плюса» проводили много времени с фильмами, поэтому в топе квартала отобразились полнометражные картины НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, ГОРЫНЫЧ, МАЖОР В ДУБАЕ и АВГУСТ».

В сериальном сегменте, пожалуй, самую интересную тенденцию можно наблюдать на «Кинопоиске»: лидерами смотрения там становятся приобретенные сериалы, которые выходят на СТС или ТНТ, а проекты собственного производства замыкают топ-10. Так, пьедестал между собой поделили «Трешка», «Мистер Ноготь» и вечный хит «Три кота», а на местах с восьмого по десятое оказались «Майор Гром: Игра против правил», «Король и Шут» и «Проект «Анна Николаевна». Эту тенденцию подтверждает и комментирует пресс-служба стриминга: «За первые три месяца года на платформе «Кинопоиск» активнее всего смотрели партнерские проекты. Абсолютными хитами среди подписчиков «Яндекс Плюса» стали комедии «Трешка» и «Мистер Ноготь» от продюсерской компании Russian Code, с которой «Кинопоиск» ранее выпускал сериал «Камбэк», попавший в топ-3 фильмов и сериалов на сервисе за 2025 год. Подписчики также выбирали эпичную историческую сагу «Князь Андрей» на «Кинопоиске» и на платформе «Смотрим», сериал «Госзащита» и фильм НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА, доступные на витрине ТНТ».

Кардинально противоположная ситуация на Okko: «Встать на ноги», «Секс. До и после» и «Карта желаний» оказались в первой тройке, а «Трешка» – только на седьмой позиции. На «Иви» «Первый отдел» полностью оправдал свое название, а пару ему составили «Золотое дно» и «Художник» на втором и третьем местах соответственно. Wink второй год подряд привлекает зрителей «Ландышами», которые в новом сезоне зазвучали остросоциально. А следующий сезон «Детей перемен», занявший второе место, явно подтянул за собой на третье «Слово пацана. Кровь на асфальте» – постоянного участника рейтинга, однако не на таких высоких позициях, как в рассматриваемом квартале.

Криминальная притча с Викторией Исаковой стала первой на производящей площадке Start, обойдя другую историю про сложные семейные отношения, но с элементами комедии и фэнтези, «Вампиры средней полосы». Сериал с Юрием Стояновым занял второе место. «Золотое дно», также произведенное в копродукции, задержалось на третьем, а сериальный хит из Казахстана «Мошенники», у которого вскоре ожидается полнометражное продолжение, держится на четвертой строчке.

Илья Алексеев видит в доминировании оригинальных проектов естественную логику начала года: «В онлайн-кинотеатрах в первом квартале основное смотрение в основном формировали ориджиналсы. Во многом это связано с тем, что заметная часть крупных кинотеатральных релизов, включая семейные и сказочные проекты, дошла до платформ только к концу квартала и не успела в полной мере повлиять на общую картину смотрения. На этом фоне основной вклад ожидаемо внесли сериалы собственного производства. Это подтверждает, что многосерийный контент за счет более длинного жизненного цикла и постепенного набора аудитории стабильно обгоняет фильмы в рамках квартала».

Фантастическая «Резервация» и фэнтезийный «Бар «Один звонок» на первом и третьем местах словно обрамляют реалистичный детектив «Черное солнце» в рейтинге КИОН. Как отмечают в пресс-службе стриминга, это прогнозируемая картина: «По итогам первого квартала мы видим стабильный интерес к жанровому контенту. Наиболее востребованными остаются детективы, криминальные триллеры, комедии, мелодрамы и боевики. Отдельно стоит отметить поведенческий паттерн: в длинные выходные аудитория чаще выбирает полнометражный контент, тогда как в повседневном режиме растет доля сериального смотрения».

А пользователи Premier демонстрируют стабильность, близкую к консерватизму: «Реальные пацаны», «СашаТаня» и «Универ. Новая общага» не покидают топ-3, тогда как февральская новинка «Госзащита», довольно высоко оцененная на «Кинопоиске» и Okko как в феврале, так и в марте, на домашней площадке стала лишь десятой.

Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ

22.04.2026 Автор: Вероника Скурихина