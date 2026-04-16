CinemaCon 2026: презентация Paramount Pictures

Возвращение Джонни Деппа, Call of Duty, новые «Очень страшные кино» и «Чудаки»

Презентация Paramount Pictures на CinemaCon открылась короткометражным фильмом, посвященным прошлому, настоящему и будущему студии. Ролик, поставленный режиссером ЗЛОЙ Джоном М. Чу и озвученный Томом Крузом, собрал внушительный набор камео: от Тимоти Шаламе и Уилла Смита до Маргарет Куолли, Джона Красински и братьев Даффер. Завершилось видео эффектным кадром с Крузом на водонапорной башне Paramount, задав тон всей презентации – компания будет делать акцент на собственном наследии и масштабе.

Неожиданным сюрпризом стало появление на сцене главы Paramount Skydance Дэвида Эллисона. Он обозначил новую стратегию студии в преддверии объединения с Warner Bros.: предполагается, что объединенная структура будет выпускать не менее 30 фильмов в год. Особый акцент сделан на прокатной модели: с этого момента Paramount Pictures гарантирует эксклюзивное 45-дневное окно для кинотеатров. После завершения проката фильмы в течение трех месяцев будут доступны только в формате платного VOD (цифровая аренда и покупка), и лишь затем отправятся на стриминговые платформы – прежде всего на Paramount+. В своей речи Эллисон не обошелся без самоиронии, вспомнив провал фильма ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ», ставшего в 2006 году одним из крупнейших кассовых разочарований.

В блоке франшиз новые руководители киноподразделения Дана Голдберг и Джош Гринштейн подтвердили развитие ключевых IP студии – ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ, ТРАНСФОРМЕРЫ и G.I. JOE, а также официально объявили о работе над ТОП ГАНОМ 3. В проект возвращаются Том Круз и продюсер Джерри Брукхаймер, а сценарий пишет Эрен Крюгер. Среди крупных проектов выделилась и экранизация игры Call of Duty (30 июня 2028 года) – один из самых амбициозных запусков студии. Режиссером выступает Питер Берг (МОРСКОЙ БОЙ), сценарий написан совместно с автором «Йеллоустоуна» Тейлором Шериданом. Со сцены подчеркивалось, что франшиза насчитывает более миллиарда игроков и принесла свыше $35 млрд выручки, а сам фильм будет сочетать жизненную достоверность с масштабным зрелищем.

Отдельное внимание было уделено музыкальному проекту BILLIE EILISH – HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR (8 мая), созданному Джеймсом Кэмероном и певицей Билли Айлиш. По словам создателей, это не просто концертный фильм, а полноценный 3D-экспириенс, снятый с использованием новых камер и технологий, ранее не применявшихся в индустрии. Лента фиксирует недавний тур певицы и делает ставку на эффект полного присутствия – зритель буквально «оказывается внутри концерта».

Комедийный блок открыла новая часть ОЧЕНЬ СТРАШНОГО КИНО (5 июня) – первый фильм франшизы за более чем десятилетие. Марлон Уайанс, Шон Уайанс и Анна Фэрис вернулись к своим ролям, заявив со сцены, что «слухи о смерти взрослых комедий сильно преувеличены». Новый фильм высмеивает современные индустриальные тренды – от «умных хорроров» до бесконечных перезагрузок и «финальных глав», при этом не щадя ни одну аудиторию.

Одним из самых эмоциональных моментов панели стала презентация финальной части франшизы ЧУДАКИ – JACKASS: BEST AND LAST (26 июня). Джонни Ноксвилл подчеркнул, что команда изначально задумывала этот фильм как прощальный и стремилась превзойти все прежние безумства. Трейлер сочетает архивные кадры (включая сцены с покойным Райаном Данном, погибшим в автокатастрофе в 2011 году) с новыми абсурдными экспериментами, ставшими визитной карточкой серии. Франшиза, начавшаяся как телешоу в 2000 году, на протяжении десятилетий сохраняла коммерческий успех.

Драматический сегмент открыл Брэд Питт с фильмом СЕРДЦЕ ЗВЕРЯ (Heart of the Beast, осень 2026 года) от режиссера Дэвида Эйра. В картине актер исполняет роль ветерана спецназа, страдающего ПТСР, который после авиакатастрофы пытается выжить вместе со служебной овчаркой в дикой природе Аляски. Фильм сочетает элементы survival-драмы с эмоциональной историей связи человека и животного, где угрозой становятся не только силы природы, но и внутренние травмы героя.

Биографическая драма MR. IRRELEVANT (25 декабря) расскажет историю Джона Таггла, выбранного командой New York Giants последним в заключительном раунде драфта NFL 1983 года. Большинство игроков с прозвищем «Мистер Неважный» не задерживаются в лиге, однако Таггл сумел преодолеть этот статус и доказать свою состоятельность. Фильм со звездой СУПЕРМЕНА Дэвидом Коренсветом делает ставку на классическую спортивную драму с акцентом на тему андердога.

Отдельным ярким моментом презентации стало появление Джонни Деппа, который лично представил фильм ЭБЕНЕЗЕР: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ (Ebenezer: A Christmas Carol, 13 ноября). Его выход на сцену в зале Colosseum в Лас-Вегасе сопровождался бурной овацией, подтвердившей сохраняющийся интерес индустрии к актеру. Представленные материалы показали его Скруджа предельно жестким и отталкивающим: он запугивает окружающих, отказывает в поощрениях и производит почти хоррор-впечатление. Режиссер Тай Уэст (МАКСИН XXX) делает ставку на мрачную атмосферу – его версия балансирует между классическим сюжетом Чарльза Диккенса и полноценным готическим переосмыслением.

Завершила панель Paramount экранизация фэнтези ДЕТИ КРОВИ И КОСТЕЙ (Children of Blood and Bone, 15 января 2027 года). Вместе с режиссером Джиной Принс-Байтвуд (КОРОЛЕВА-ВОИН) на сцену поднялись актеры Тусо Мбеду, Дэмсон Идрис, Амандла Стенберг, Чиветель Эджиофор и Реджина Кинг. Действие фильма разворачивается в африканском фэнтезийном королевстве, где юная героиня отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть магию, жестоко отнятую у ее народа. Эджиофор отметил, что «такие фильмы появляются нечасто», тогда как Кинг подчеркнула важность репрезентации – по ее словам, чернокожие девочки «заслуживают видеть себя в мирах чудес, силы и воображения».

Фото: кадр из фильма ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 6