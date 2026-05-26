Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства

Экспертам представят 27 проектов

29 мая в Министерстве культуры Российской Федерации состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Экспертам будет представлено 27 проектов. В числе заявленных картин – СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, КУЛИКОВСКАЯ БИТВА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ СТАРИКА ХОТТАБЫЧА, ХОЛОП 3, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 2, БИТВА ЗА МОСКВУ, а также многие другие.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда кино. Начало мероприятия в 12:00.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на официальном сайте Фонда кино.

Фото: Фонд кино