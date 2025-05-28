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Фонд кино снова продлил прием заявок на модификацию существующих залов в малых городах

Автор: БК

28 мая 2025

Принять в нем участие можно до 11 июня

Фонд кино вновь продлил еще один отбор.

Теперь организации кинопоказа, претендующие на субсидию в целях создания (переоборудования) кинозалов в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, могут подать заявку на онлайн-площадке до 11 июня.

Фото: Фонд кино

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