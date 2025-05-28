Фонд кино снова продлил прием заявок на модификацию существующих залов в малых городах
Автор: БК
28 мая 2025
Принять в нем участие можно до 11 июня
Фонд кино вновь продлил еще один отбор.
Теперь организации кинопоказа, претендующие на субсидию в целях создания (переоборудования) кинозалов в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, могут подать заявку на онлайн-площадке до 11 июня.
Фото: Фонд кино
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