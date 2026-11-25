Изменения вносятся в подпункт 21 пункта 2 статьи 149 НК РФ

24 ноября Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. В пакет поправок вошла норма, распространяющая действующее освобождение от НДС на индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинематографии.

Изменения вносятся в подпункт 21 пункта 2 статьи 149 НК РФ. Сейчас от НДС освобождены работы и услуги по производству кинопродукции, выполняемые организациями кинематографии, а также права на использование (включая прокат и показ) фильмов, получивших удостоверение национального фильма. Теперь этой льготой смогут воспользоваться и ИП, основными видами деятельности которых являются направления, предусмотренные для организаций кинематографии Федеральным законом № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Речь идет не только о производстве, тиражировании, прокате и показе фильмов, но и о сопутствующих услугах: аренде кинооборудования и павильонов, пошиве костюмов, изготовлении декораций, грима, реквизита и спецэффектов, обработке пленки и звуковом оформлении. Под льготу также могут подпасть творческие специалисты, работающие как ИП – сценаристы, режиссеры, операторы, художники, композиторы, монтажеры и актеры.

При этом соответствующая деятельность должна быть основной для индивидуального предпринимателя. Таким образом, льгота не будет автоматически распространяться на всех ИП, разово оказывающих услуги для кинопроизводства.

Поправка вступит в силу через месяц после официального опубликования закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС. Поэтому точная дата начала действия льготы будет зависеть от сроков прохождения оставшихся процедур.

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