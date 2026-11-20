В чарт также попали еще пять новинок проката

Согласно предварительным данным, лучшей новинкой уикенда стала отечественная комедия ДЕДМОБИЛЬ (CAO). Картина с Юрием Стояновым в главной роли освоила порядка 6,8 млн рублей (16 тысяч зрителей), что позволило ей занять вторую строчку чарта. По предварительным оценкам, по итогам уикенда в активе проекта может оказаться 50-60 млн рублей.

Биографическая картина РОККИ — ЭТО Я (EXP) стартовала с третьего места в таблице лучших релизов четверга. С результатом около 6,7 млн рублей (12 тысяч зрителей) к концу недели фильм Питера Фаррелли может собрать 45-50 млн рублей.

Несмотря на внушительные предпродажи, нашумевшая документальная лента Нэйтана Филдера и Лэнса Оппенгейма УВИДЕТЬ ВСЕ (VLG) начала прокат лишь с пятой строчки чарта, заработав 5,8 млн рублей с учетом показов с субтитрами. Вероятно, новинке не удастся продемонстрировать высокий прокатный множитель, поэтому по итогам четырех дней на ее счету может оказаться около 30-40 млн рублей.

Отечественное фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО (AK) освоило примерно 4,5 млн рублей в первый день проката и заняло шестую строчку чарта. С учетом такого старта семейный релиз может рассчитывать на 40-50 млн рублей по итогам уикенда.

Также в топ-10 пробился анимационный релиз ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ (CP), собравший около 2,5 млн рублей. К вечеру воскресенья общая касса проекта может преодолеть отметку в 20 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ДЕДМОБИЛЬ