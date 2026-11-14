Ренни Харлин запустил программу поддержки молодых европейских режиссеров

Harlin House рассчитывает запустить первый фильм в производство уже в следующем году

Режиссер КРЕПКОГО ОРЕШКА 2 и СКАЛОЛАЗА Ренни Харлин объявил о создании продюсерской компании Harlin House, которая займется поддержкой начинающих европейских постановщиков и развитием их проектов с прицелом на коммерческий успех.

Участники программы смогут работать над своими проектами при поддержке Харлина и консультативного совета, в который вошли Колин Треворроу (МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА), Тим Миллер (ДЭДПУЛ), Кайл Балда (МИНЬОНЫ) и Джанет Ченг Балда.

Harlin House рассчитывает запустить первый фильм в производство уже в следующем году, после чего намерена выпускать не менее двух картин ежегодно. Всего за первые пять лет компания планирует создавать от семи до десяти полнометражных проектов.

Харлин основал компанию вместе со своей супругой Джоанной Харлин и Максом Майклом из M3 Global Strategy. Финансирование проектов будет осуществляться, в частности, через инвестиционную платформу Republic Film. При этом инвесторы смогут не только вкладывать средства, но и предлагать собственные идеи для фильмов.

Фото: кадр со съемок фильма СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ