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Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 ноября 2026 года

Автор: Илья Кувшинов

8 ноября 2026

«Прайм-тайм» от А24, «Над бездной» с Идрисом Эльбой и перевыпуск «Дневника Бриджит Джонс»

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила фантастический боевик НАД БЕЗДНОЙ. Фильм с Идрисом Эльбой в главной роли выйдет в прокат 7 января 2027 года.

«Капелла Фильм» приобрела для России новую ленту А24 ПРАЙМ-ТАЙМ с Робертом Паттинсоном. Фильм появится на экранах 24 декабря.

КИНО.АРТ.ПРО сдвинул релиз библейского триллера НОВАЯ ЭРА с 3 декабря на 1 января 2027 года. Роли в новом участнике «новогодней битвы» от Angel Studios исполнили Дева Кассель, Сэм Уортингтон, Бен Мендельсон, Гаэль Гарсиа Берналь и Джим Кэвизел.

A-One Films вновь покажет на больших экранах мелодраму ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС. Перевыпуск ленты 2001 года намечен на 3 декабря.

«Киномания» сдвинула боевик ОПЕРАЦИЯ «ВОЗМЕЗДИЕ» с Лиамом Нисоном с 12 на 26 ноября. 17 декабря компания также перевыпустит аниме Хаяо Миядзаки УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ к 25-летнему юбилею картины.

Vereteno поставило на 28 января 2027 года драму ГОЛОС РУСАЛКИ.

Также 12 ноября в прокат выйдет документальная лента РЕДКИЕ. Фильм рассказывает о детях с редкими генетическими заболеваниями и необычной театральной постановке с их участием.

Фото: кадр из фильма ПРАЙМ-ТАЙМ

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