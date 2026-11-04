Официальная касса России: гнутся шведы

Драма о самом популярном у отечественных кинематографистов российском императоре Петре I РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ заработала за первый уикенд 236 млн рублей и привлекла 470 тысяч зрителей. Картина производства Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, «Централ Партнершип» и телеканала «Россия 1» обошла такие исторические ленты, как ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (161 млн рублей и 388 тысяч зрителей), ЗЛОЙ ГОРОД (139 млн рублей и 319 тысяч зрителей) и СЕРДЦЕ ПАРМЫ (135 млн рублей и 420 тысяч зрителей).

На втором уикенде фэнтези ЧУДО-ЮДО за счет активизации школьной аудитории прибавило 13,3% и увеличило свою кассу на 138 млн. Выручка проекта достигла 345 млн рублей, посещаемость – 877 тысяч зрителей. Фильм примерно повторяет график сборов первой части франшизы ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (347 млн рублей и 897 тысяч зрителей после двух уикендов).

Наибольший прирост сборов в период каникул, на 14,3%, показала семейная комедия СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ, заработавшая еще 129 млн рублей. Общая сумма на ее счету выросла до 327 млн, а количество зрителей достигло 893 тысяч. Картина по мотивам произведения Евгения Шварца оставила позади ленту ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (248 млн рублей и 696 тысяч зрителей) и идет с опережением графика недавнего фэнтези КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ (279 млн рублей и 745 тысяч зрителей после двух уикендов).

Четвертый уикенд принес БИТВЕ МОТОРОВ 123 млн рублей (-21,7%). На момент вечера воскресенья приключенческий экшн остановился в шаге от миллиарда валовых сборов, освоив 970 млн рублей. Знаковый рубеж был преодолен днем во вторник (с учетом предпродаж на ближайшие дни). Картина поднялась на девятое место среди релизов 2026-го, превзойдя отечественные ленты ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (930 млн) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (890 млн). Всего проект посмотрело 1,873 млн зрителей.

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувшем уикенде составила 90,9 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, основным из которых стал кинокомикс КЛЭЙФЕЙС. По сравнению с предыдущей неделей уточненная касса неофициального проката увеличилась на 13%.

Сказка МОРОЗКО показала прирост на 1,3%, заработав 89,5 млн рублей. Фэнтези Эдуарда Бордукова увеличило общие сборы до 238 млн рублей и обогнало недавнюю ЦАРЕВНУ НЕСМЕЯНУ (214 млн). Количество проданных билетов достигло 652 тысяч.

Самым заметным падением в топ-10 отметился проект РУКИ ВВЕРХ! 2, потерявший 47,1%. За три уикенда сиквел заработал 194 млн рублей и привлек 442 тысячи зрителей. Проигрыш графику первого фильма (663 млн рублей и 1,734 млн зрителей за тот же период) увеличился до 70,8% в денежном выражении и до 74,5% по посещаемости.

На восьмом месте стартовал мультфильм БАРАШЕК ШОН И ЧУДИЩЕ ЛОХМАТОЕ. С результатом в 20,6 млн рублей и 50 тысяч проданных билетов третья часть франшизы студии Aardman Animations обошла на 56,5% по кассе предыдущую серию, БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (13,1 млн), но уступила ей 13,8% по количеству зрителей (58 тысяч).

Фильм ужасов СИНИСТЕР. ДОМ МЕРТВЫХ освоил за первый уикенд 20 млн рублей и привлек 39 тысяч зрителей. Для компании «Экспонента Фильм» это третий старт 2026 года. Выше расположились только ОБСЕССИЯ (38,4 млн рублей и 68,4 тысячи зрителей) и СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ (23,6 млн рублей и 38,5 тысячи зрителей).

Мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАМОНТЕНКА. В ПОИСКАХ МАМЫ увеличил свою выручку до 316 млн рублей при небольшом падении на 22,8%. Количество проданных билетов достигло 826 тысяч.

За пределами топ-10 также стоит отметить комедию ДИРЕКТОР, ставшую локальным хитом в Республике Саха. Фильм заработал 13,3 млн рублей и привлек 29 тысяч зрителей. В истории якутских картин больше на старте зарабатывала только драма ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ (17,4 млн рублей и 40 тысяч зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 961 млн рублей, с учетом стран СНГ – 1,008 млрд рублей. Это на 24,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 28,5% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировал семейный фильм ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ. Посещаемость выросла на 31,1%, до 2,1 млн человек.

Фото: постер фильма РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

04.11.2026 Автор: Никита Никитин