На «Читке 5.0» обсудили, какие литературные истории интересны киноиндустрии

29 октября в новом корпусе Третьяковской галереи в рамках фестиваля экранизаций «Читка 5.0» прошел круглый стол «Новая глава: как современная литература становится кино, а кино – литературой». Представители издательств, кинопроката и агентства экранизаций обсудили, по каким критериям киноиндустрия отбирает литературные произведения, как работать с авторскими правами и фанатскими сообществами, а также почему для поиска перспективных проектов одной базы синопсисов может быть недостаточно. Модератором встречи выступила директор по развитию сервиса «КИОН Строки» Татьяна Соловьева.

Что делает книгу привлекательной для экранизации

Продюсер сценарного направления издательской группы «Эксмо-АСТ» Алина Плотова отметила, что известность произведения и наличие фанатской базы – важные, но не единственные факторы при выборе материала. Продюсерам нужны истории с понятным главным героем, четкой целью и мотивацией, антагонистом и достаточным количеством событий, которые можно развить в полнометражный фильм или сериал. Для многосерийного формата особенно перспективны произведения с продолжением.

Отдельный критерий – производственная реализуемость. Даже интересная история может оказаться слишком дорогой для экранизации, если предполагает масштабный фантастический мир, сложные декорации и большое количество визуальных эффектов. Поэтому индустрия часто ищет проекты с яркой концепцией, которые можно снять в относительно простых локациях. В качестве примера такого пространства Плотова привела лес.

При этом подстраиваться под актуальный жанровый тренд любой ценой не стоит. По мнению спикера, профессионализм автора и увлеченность собственной историей способны привлечь внимание и читателей, и продюсеров даже в том случае, если произведение не соответствует текущему рыночному запросу.

Главный редактор издательства «Альпина Проза» Татьяна Соловьева подчеркнула, что для издательства первична коммерческая состоятельность самой книги. Потенциал экранизации может стать дополнительным преимуществом, но не гарантирует, что проект дойдет до съемок. Поэтому издатель должен заранее понимать, кому адресовано произведение, как его продвигать и в чем заключается его уникальное торговое предложение. В среднем издательство выпускает около 70 проектов в год, и рассчитывать на экранизацию каждого из них невозможно.

Соловьева также призвала авторов разделять литературу и кино. Даже если писатель хорошо понимает собственный текст, это не означает, что он сможет самостоятельно создать успешный сценарий. После передачи прав автору важно дать режиссеру возможность интерпретировать материал: ответственность за результат несет вся съемочная команда, а не один писатель, чье имя может оказаться в титрах.

Фанатская аудитория – ресурс, но не гарантия кассы

Руководитель направления выпуска российских релизов кинокомпании «Вольга» Елизавета Климовская рассказала, что при выборе литературного первоисточника компания оценивает не только известность автора, но и кинематографичность сюжета, жанр, целевую аудиторию, сеттинг и бюджет. Например, произведение, построенное преимущественно на внутренних размышлениях героя, может потребовать серьезной переработки, чтобы работать на большом экране. Не менее важно, насколько органично история переносится в российские реалии.

Отдельное внимание Климовская уделила молодежной аудитории. По ее оценке, молодые девушки во многом определяют выбор фильма для похода в кино, поэтому при работе с молодежными мелодрамами особенно важны понимание интересов этой группы и взаимодействие с поклонниками оригинала.

Показательный пример – экранизация романа Анны Джейн ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО, которую выпускала другая компания. Фильм собрал в российском прокате более 900 млн рублей. Климовская рассказала, что в «Вольге» следили за развитием проекта еще до премьеры: анализировали рост аудитории в социальных сетях, просмотры роликов и другие маркетинговые показатели. Динамика интереса позволяла рассчитывать на сильные сборы, хотя итоговый результат стал приятным сюрпризом для рынка.

Сама «Вольга» также работает с литературными первоисточниками. В июле 2026 года компания объявила об экранизации романа Анны Джейн ПОКЛОННИК. Премьера фильма в российском прокате запланирована на 23 марта 2028 года. При подготовке будущих проектов компания изучает продажи книг, проводит собственные исследования и встречается с издателями, однако, по словам Климовской, пока не нашла нового произведения, которое соответствовало бы всем необходимым критериям.

В работе с фанатским сообществом компания использует и прямые опросы. Перед началом сценарной разработки одного из проектов около 4 тыс. человек ответили на вопросы о ключевых сценах, персонажах и актерском составе. Такой подход помогает получить более предметное представление об ожиданиях аудитории, хотя сам по себе не гарантирует успеха экранизации.

Почему рынку нужны не только платформы, но и посредники

Руководитель высокотехнологичной издательской платформы Rugram Диана Смирнова обратила внимание на структурную проблему книжного рынка: издателям недостаточно искать способы передать уже существующие произведения в киноиндустрию – нужны новые истории, за которыми продюсеры будут приходить сами. Для этого, по ее мнению, необходимы инвестиции в маркетинг, профессиональный отбор и развитие проектов, способных стать заметными за пределами книжного сегмента.

Говоря о цифровых платформах, Смирнова подчеркнула, что прямой доступ авторов к аудитории упростил публикацию произведений, но одновременно увеличил объем контента, среди которого сложно находить перспективные идеи. В качестве одного из решений она представила проект, разрабатываемый совместно с партнерами LitNet: портал, где авторы смогут размещать заявки и синопсисы для киноиндустрии. Предполагается, что такой инструмент поможет систематизировать предложения и наладить взаимодействие между авторами и потенциальными покупателями прав.

Смирнова также упомянула фильм ЛЕС, отметив интерес к экранному воплощению литературных историй. При этом она дала понять, что одной инфраструктуры для публикации заявок недостаточно: авторам необходимо учиться профессионально представлять свои идеи, а рынку – выстраивать системную работу с поступающими материалами.

Лицензионный продюсер и основатель агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!» Ольга Бузина, в свою очередь, предостерегла от чрезмерной веры в универсальные каталоги. Она рассказала, что агентство систематизировало права и тексты еще несколько лет назад, но считает главным не само наличие базы, а способность увидеть конкретное произведение в определенном жанре и формате, а затем адресно представить его заинтересованному продюсеру.

По мнению Бузиной, у продюсеров зачастую нет времени самостоятельно просматривать большие массивы синопсисов, а решение о покупке прав все равно принимает конкретный человек. Поэтому посредник должен не просто предоставить доступ к информации, но и объяснить, почему именно эта история подходит определенной компании. Такой подход особенно важен для произведений, которые не укладываются в привычные категории, включая тексты с известным литературным наследием.

Бузина также призвала индустрию не ограничивать себя одними и теми же жанрами и производственными моделями. Рынок развивается не только за счет повторения удачных решений, но и благодаря экспериментам: одна и та же рукопись может стать полнометражным фильмом, игровым сериалом или проектом в другом формате – если продюсер сумеет увидеть в ней соответствующий потенциал.

Дискуссия показала, что взаимодействие книжного и кинорынка строится не только на продаже прав. Издатель оценивает жизнеспособность книги как самостоятельного продукта, киноиндустрия – возможность превратить ее в экранную историю, а посредники помогают соединить эти интересы. Для успеха экранизации важны узнаваемость первоисточника и работа с аудиторией, но не меньшее значение имеют качество драматургии, реалистичность бюджета и способность увидеть в произведении потенциал, который еще не очевиден самому рынку.

30.10.2026 Автор: Дмитрий Некрасов