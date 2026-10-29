Объявлена предварительная программа кинорынка «Российский кинобизнес. Новогодний выпуск»

Мероприятия пройдут с 6 по 8 декабря

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» представил предварительную программу презентаций, показов и дискуссионных панелей своего новогоднего выпуска. Точное расписание мероприятий и презентаций организаторы опубликуют дополнительно. Мероприятия пройдут с 6 по 8 декабря

6 декабря (воскресенье)

Время уточняется — заезд и регистрация участников. Выездное мероприятие. Информация уточняется

7 декабря (понедельник)

Время уточняется — трансфер для проживающих в базовом отеле и аккредитованных участников (от парковки гостиницы «Рэдиссон Славянская», пл. Евразии, 2 в кинотеатр «Каро 11 Октябрь»). Информация уточняется

C 10:00 («Каро 11 Октябрь», Новый Арбат, 24, 1-й уровень) — аккредитация участников и гостей МКиФ

Время уточняется — программа мероприятий компании «Атмосфера кино». Информация уточняется

Время уточняется — трансфер для аккредитованных участников от «Каро 11 Октябрь» в кинотеатр «Синема Парк Мосфильм» (ул. Мосфильмовская, 1, стр. 44). Информация уточняется

15:00 – 18:00 («Синема Парк Мосфильм», 1-й уровень) — аккредитация участников и гостей МКиФ

Время уточняется («Синема Парк Мосфильм», кинозал №4, 3-й уровень) — деловая программа. Питч-сессия «Поиск»: презентация независимых продюсерских проектов для дистрибьюторов и медиа. Информация уточняется

Время уточняется — обед от компании «Атмосфера кино»

Время уточняется (большой зал, 2-й уровень) — показ фильма. Информация уточняется

8 декабря (вторник)

09:00 – 18:00 (1-й уровень) — аккредитация участников и гостей МКиФ

10:30 – 12:00 (кинозал №4, 3-й уровень) — деловая программа «Это не мерч, а лицензионка..!». Эксперт: Анна Советникова, руководитель по развитию контентных брендов и лицензированию товаров («Кинопоиск», «Студиотех»). Состав спикеров уточняется

10:30 — показ фильма. Информация уточняется

Время уточняется (большой зал, 2-й уровень) — презентация компании «Кинологистика»

Время уточняется (большой зал, 2-й уровень) — презентация компании «Капелла фильм»

Время уточняется (кинозал №4, 3-й уровень) — деловая программа «Один фильм – две маркетинговые стратегии: как российские прокатчики переизобретают международные рекламные кампании». Модератор и спикер: Анна Струневская, продюсер, эксперт по международной дистрибуции и кинопродвижению. Состав спикеров уточняется

Время уточняется (кинозал №4, 3-й уровень) — презентация компании «Техника +»

Время уточняется (кинозал №4, 3-й уровень) — презентация компании «Трапеза»

Время уточняется (большой зал, 2-й уровень) — презентация компании «Уорлд Пикчерз»

Время уточняется (большой зал, 2-й уровень) — презентация компании «Парадиз»

Время уточняется (большой зал, 2-й уровень) — премьерная презентация компании «Леона»

Время уточняется (большой зал, 2-й уровень) — презентация компании «Иное кино»

Время уточняется — партнерское мероприятие. Фуршет. Вход по аккредитации. Информация уточняется

Фото: пресс-служба кинорынка «Российский кинобизнес»