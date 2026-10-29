Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках ноября

Горнолыжка, Тайный город и снова Полярный

В ноябре пользователей онлайн-кинотеатра Premier ждут новые приключения из жизни хуторян с Гошей Куценко и Сергеем Романовичем, заснеженная комедия с Николаем Наумовым, байопик о жизни великого советского легкоатлета и новые детективные истории.

"Хутор — 2" (комедия, реж. Илья Силаев) Продолжение авантюрной комедии о столичном крипто-коуче Артеме, который, скрываясь от кредиторов, инсценирует потерю памяти и попадает на Хутор: в необычную общину, где перевоспитывают людей, сбившихся с пути. Здесь действуют строгие правила, запрещены все блага современной цивилизации, а всеми делами руководит бывший бизнесмен по прозвищу Батя, который много лет пытается найти пропавшего сына. Во втором сезоне на Хутор начинают приезжать туристы со своими городскими привычками. Герой Гоши Куценко пытается наладить отношения с найденным потомком, а персонаж Сергея Романовича переживает из-за появления нового родственника и одновременно готовится к свадьбе.

"Горнолыжка" (комедия, реж. Александр Назаров) Крановщик Миша после очередной задержки зарплаты заступается за коллег и лишается работы. Ситуацию осложняют долги его сына, который постоянно ввязывается в сомнительные авантюры. Неожиданно Мише удается устроиться на элитный горнолыжный курорт «Белые скалы», где ему приходится решать самые разные проблемы, возникающие у отдыхающих и сотрудников. И к прежним проблемам добавляется новая: любовный треугольник с участием владельца порта, из которого Мишу уволили.

"Полярный — 6" (комедия, реж. Авет Оганесян) В шестом сезоне дела у бывшего бандита Вити, который несколько лет назад сбежал от подельников в Полярный, наконец идут хорошо: горнолыжный парк «Царь горы» выходит на самоокупаемость, а туристы заполняют местные гостиницы. Младший сын Громова получает приглашение в престижную школу «Сириус» в Сочи благодаря своим музыкальным способностям. Ради будущего ребенка Витя решает переехать с семьей на юг, оставив управление городом и парком старшему сыну Максу. Теперь Максу предстоит доказать, что он способен самостоятельно справиться с такой ответственностью и поддерживать порядок в Полярном.

"На все согласна" (комедия, мелодрама, реж. Яна Гладких) Откровенная комедия о соблазнах и сложностях современных отношений. Саша влюблена в обаятельного Андрея, но есть одна проблема: она зависима от секса и уже несколько лет посещает клуб анонимных сексоголиков. По правилам клуба иметь близость ей можно только после свадьбы: Андрей этого не знает и до сих пор недоумевает, почему возлюбленная избегает постели. В конце концов парень делает Саше предложение, и, казалось бы, проблема решена. Но прямо перед свадьбой девушка начинает сомневаться, чего ей хочется больше: выйти замуж за любимого мужчину или поддаться внезапному соблазну из дейтингового приложения.

"Тайный город" (триллер, мистика, фэнтези, экншн, реж. Андрей Туманов, Николай Рыбников) Сериал по мотивам одноименного цикла романов Вадима Панова о скрытом от обычных людей магическом мире, существующем в современной Москве. Главный герой Артем работает в автосалоне и ведет обычную жизнь, пока однажды не становится свидетелем загадочного происшествия и случайно не получает магический артефакт. Так он узнает о существовании Тайного города, где живут могущественные колдуны и маги, а власть принадлежит трем Великим Домам: Навь, Чудь и Ведь. Между ними идет борьба за влияние, и Артем оказывается в центре противостояния, которое навсегда меняет его жизнь. Тем временем расследованием загадочного происшествия занимается майор Андрей Корнилов.

ВЫСОТА ВАЛЕРИЯ БРУМЕЛЯ (документальный, биография, реж. Роман Зимин) Байопик расскажет о жизни легендарного советского легкоатлета, который сумел вернуться в большой спорт после тяжелейшей травмы. Валерий Брумель установил восемь мировых рекордов в прыжках в высоту и трижды признавался лучшим спортсменом года в мире. Однако на пике карьеры он попал в страшную аварию на мотоцикле, в результате которой получил тяжелое повреждение ноги. Врачи рассматривали возможность ампутации, а после многочисленных операций пришли к выводу, что спортсмен сможет ходить, но навсегда должен забыть о соревнованиях. Единственным специалистом, поверившим в его возвращение в большой спорт, стал хирург Гавриил Илизаров, благодаря которому Брумель смог вновь выйти в сектор для прыжков в высоту.

СТАРИК И ВЕРА (комедия, реж. Анжелика Кошевая) Трогательная комедия, вдохновленная реальной историей о неожиданном обретении семьи и возвращении интереса к жизни. Действие разворачивается в середине 2000-х годов. Известный артист и театральный педагог Илья Львович после смерти жены и полученной травмы уже полгода не выходит из квартиры. Мужчина потерял интерес к жизни и мечтает поскорее воссоединиться с покойной супругой. Однажды на его пороге появляется бойкая провинциалка Вера, которая утверждает, что является его внебрачной дочерью. Илья Львович отказывается признавать родство, но постепенно неожиданная гостья помогает ему вновь почувствовать радость жизни.

"Красный жемчуг" (мелодрама, детектив, реж. Жанна Коханова) Еще в детстве лучшие подруги Ксения и Зоя договорились оставлять друг другу красную жемчужину в качестве сигнала о помощи. Спустя годы Зою находят мертвой, полиция считает произошедшее несчастным случаем. Однако Ксения обнаруживает рядом с телом подруги красную жемчужину и решает самостоятельно выяснить обстоятельства ее гибели. Тем временем следователь Ганин расследует серию убийств, жертвы которых получили смертельную дозу сердечного препарата. Под подозрение попадает муж Ксении, успешный кардиохирург Антон Черкалин. Вскоре героиня узнает о многочисленных изменах супруга, но продолжает верить в его невиновность и решает использовать свой адвокатский опыт, чтобы защитить мужа.

"Не муж и не отец" (детектив, реж. Жанна Коханова) В городском парке находят тело состоятельной предпринимательницы Ирины Дороховой. Полиция предполагает, что преступление совершил серийный убийца, поскольку ранее в том же месте при похожих обстоятельствах погибла другая женщина. Однако сестра Ирины Соня подозревает ее мужа Андрея Дорохова, с которым погибшая собиралась развестись и разделить имущество. Сам Дорохов, бывший следователь Следственного комитета, в свою очередь подозревает Соню.

ТРАВЛЯ (документальный, тру-крайм, реж. Алина Сабирова ) Документальный тру-крайм-фильм о первом в России уголовном деле, связанном с кибербуллингом. Весной 2024 года 16-летняя Диана Кильдиярова после конфликта в интернет-сообществе столкнулась с преследованием со стороны незнакомца. Злоумышленник начал распространять личные данные девушки и ее родственников, публиковать сообщения от их имени и угрожать семье. Травля продолжалась более полугода и постепенно вышла за пределы интернета: преследователь отправлял ложные сообщения о минировании общественных объектов, а к распространению обвинений против Дианы подключались посторонние люди. Злоумышленника задержали и после суда приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

ИСТОРИИ БОЛЬШИХ КОЛЛЕКЦИЙ (документальный, реж. Роман Глова) Картина о явлении частных коллекций в России. Главный герой - Назим Мустафаев собрал внушительный фонд, свыше 2500 знаковых пар обуви и нарядов, которые охватывают период с середины 19 века по наше время. Эта коллекция легла в основу онлайн-музея Shoe Icons, а отдельные уникальные вещи вошли в экспозицию Государственного музея «Эрмитаж». Через историю Назима и его единомышленников зрителей погружают в интимный мир коллекционеров, где каждая вещь оживает, становясь свидетелем эпохи.

Фото: со съемочной площадки сериала "Горнолыжка"