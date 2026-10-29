«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2026 года

Выручка направления «Плюс и развлекательные сервисы» достигла 39,8 млрд рублей

«Яндекс» опубликовал отчет о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2026 года.

В рассмотренный период общая выручка блока «Персональные сервисы» «Яндекса» выросла на 37% год к году и составила 75 млрд рублей. Ключевой вклад в развлекательный сегмент внесло направление «Плюса и развлекательных сервисов» (включающее мультиподписку «Яндекс Плюс», «Кинопоиск», «Яндекс Музыку», «Яндекс Книги», «Яндекс Афишу» и продюсерский центр «Плюс Студия»), чья выручка увеличилась на 36% год к году — до 39,8 млрд рублей.

Рост показателей обеспечен расширением базы платящих подписчиков «Яндекс Плюса», число которых достигло 51,9 млн человек (+15,7% год к году), а также увеличением среднего дохода на пользователя (ARPU) за счет подключения дополнительных опций. Подписочная выручка Яндекс Плюса за третий квартал 2026 года составила 30 млрд рублей, увеличившись на 31% год к году. По итогам девяти месяцев 2026 года она выросла на 29% год к году до 84 млрд рублей.

В рамках развития контентной экосистемы «Кинопоиск» продолжил масштабировать платформу с витринами партнеров — в третьем квартале к ней присоединился онлайн-кинотеатр PREMIER. Оборот прямых продаж билетов на «Яндекс Афише» и сопутствующих сервисах вырос на 28,7% год к году, достигнув 13,3 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA направления «Плюс и развлекательные сервисы» составил 2,9 млрд рублей (снижение на 14% год к году). Динамика обусловлена активными инвестициями сегмента в ИИ-технологии, новый музыкальный контент и развитие на новых рынках.

Совокупная консолидированная выручка МКПАО «Яндекс» по всем сегментам бизнеса в третьем квартале 2026 года показала рост на 12% год к году и составила 410,6 млрд рублей. Выручка за девять месяцев составила 1 170 млрд рублей, увеличившись на 16% год к году. Скорректированная чистая прибыль в третьем квартале выросла на 2% год к году и составила 46 млрд рублей. По итогам девяти месяцев показатель вырос на 46% до 128 млрд рублей.

Согласно отчету, «Яндекс» сохраняет долгосрочные стратегические приоритеты и не намерен пересматривать планы по развитию ключевых направлений бизнеса. Компания продолжит инвестировать в новые технологии и продукты. В то же время компания отзывает ранее опубликованные прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год. После октябрьских атак на дата-центры компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. В компании рассмотрят возможность возобновить публикацию прогнозов начиная со следующего квартала.