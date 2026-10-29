В Москве стартовал фестиваль экранизаций «Читка 5.0»

Мероприятия смотра продлятся два дня

В Москве стартовал пятый фестиваль экранизаций и форум кино и литературы «Читка». Мероприятие пройдет в различных столичных локациях 29 и 30 октября. Смотр включает два основных направления: проекты в производстве и проекты в разработке, а также деловую программу.

В конкурсе проектов в производстве за победу поборются девять фильмов и сериалов, находящихся на разных стадиях готовности. Среди них – историческая драма «Капитанская дочка» Дмитрия Литвиненко, мистический детектив ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» Александра Домогарова-младшего, фантастика «Рыцари Сорока Островов» Егора Чичканова, новая адаптация КУРЬЕРА режиссера Ильи Ермолова, семейная комедия «Большая семейка» Евгении Абдель-Фаттах, приключенческая лента ПЕТРОВ И ВАСЕЧКИН. ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ Петра Тодоровского и «Первый закон Шурупчика» Андрея Иванова, а также комедии ПЕТРОГРАДКА Виктории Беляковой и 1000 И ОДНА ЛЮБОВЬ Ивана Ирвачева. Победителя в этой секции определят представители индустрии совместно со зрителями.

В секцию проектов в разработке также вошли девять будущих экранизаций. Авторы представят свои идеи для поиска партнеров. В числе участников – фантастическое драмеди КОНТРАБАНДИСТ , романтическая драма ТЕЙЯ , мистический экшен ПОЛУДНИЦЫ , драмы ОТЛИЧНИЦА и ЗИМНЯЯ ДОРОГА , приключенческий сериал «Как мы с Вовкой», фэнтези ДРУГИЕ и АЛЫЕ ПАРУСА , а также фантастический сериал «Грань». Оценивать проекты будут продюсер и режиссер Сергей Кальварский, сценарист Александр Архипов (СТВ), продюсер Теймур Джафаров, креативный директор ON Студии Юлиана Митрофанова, директор по контенту книжного сервиса «КИОН Строки» Екатерина Панченко, продюсер, сценарист и основатель кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский, а также режиссер и продюсер Владимир Котт.

Также на «Читке 5.0» 29 состоится традиционный питчинг литературных прав, в котором издательства и авторы представят произведения с потенциалом экранизации. В числе участников – «Эксмо», АСТ, «МИФ», «Альпина.Проза», «Пять четвертей», «Дом историй», «ЛитРес».

Также в рамках деловой программы фестиваля пройдут дискуссии, посвященные современным тенденциям экранизаций и взаимодействию киноиндустрии с книжным рынком. 29 октября пройдет дискуссия «Новая глава: как современная литература становится кино, а кино – литературой». Участники обсудят, как сегодня книги превращаются в фильмы и сериалы, а успешные экранные истории получают продолжение в литературе. 30 октября на круглом столе «Вот и сказочке конец?» обсудят бум экранизаций сказок в российском кино: сохранится ли интерес зрителей к этому жанру, надолго ли останется этот тренд и какие новые истории и жанры могут прийти ему на смену. В этот же день в рамках дискуссии «Экономика экранизаций» обсудят финансовую сторону создания фильмов и сериалов по литературным произведениям.