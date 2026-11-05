Копродукция, налоговые льготы и общие кинорынки: страны СНГ ищут новую модель сотрудничества

В рамках Международной недели «Народы России» на Киностудии имени М. Горького в Москве 5 ноября прошел круглый стол «Международный кинодиалог: механизмы создания общего культурного пространства». В дискуссии участвовали представители Минкультуры России, РОСКИНО, «Газпром-Медиа Холдинга», «Москино», национальных киностудий и профессиональных объединений России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Модератором выступила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова. Участники обсудили совместное производство фильмов, развитие съемочной инфраструктуры, финансовые стимулы для иностранных продюсеров и продвижение национального кино.

От отдельных проектов – к общей системе производства

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Анна Ярина рассказала, что ведомство развивает международное сотрудничество сразу по нескольким направлениям. На Санкт-Петербургском международном культурном форуме было заключено межпрофессиональное соглашение с Сербией, а в этом году – межправительственное соглашение с Ираном. Совместное производство также ведется с Китаем и Индией. Одним из ближайших примеров копродукции станет фильм АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА, созданный при поддержке Фонда кино. По словам Яриной, картину планируют выпустить в российский и сербский прокат.

Пока основная часть соглашений касается игрового кино: оно обладает более высоким потенциалом широкого проката и привлекательнее для инвесторов. Однако Минкультуры рассчитывает расширять сотрудничество в документальном и анимационном сегментах. Ведомство также готово консультировать участников рынка по юридическим вопросам оформления международной копродукции.

О том, что кооперация уже дает конкретные производственные результаты, рассказал генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок» Алексей Тельнов. По его словам, около пяти-шести лет назад представители государственных киностудий нескольких стран начали регулярно встречаться, обсуждать идеи и искать форматы совместной работы. Теперь часть этих замыслов перешла в производство. Один из наиболее масштабных примеров – фильм ВЫСОТА, в создании которого участвовали семь стран, а съемки проходили в Беларуси. Тельнов назвал важным результатом не только саму картину, но и объединение творческих ресурсов: в проекте были задействованы актеры из разных государств.

Еще одна международная работа, премьера которой ожидается весной 2027 года, снималась преимущественно в Узбекистане – в Хиве и Бухаре, а также в Кыргызстане. В проекте участвовали российские и узбекские производственные команды, актеры из нескольких стран и приглашенная индийская актриса. Тельнов подчеркнул, что зарубежные артисты высоко оценили уровень организации съемок в России.

Председатель правления Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич привел в пример фильм В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ с Владимиром Машковым: часть съемок проходила на территории Беларуси. Он также упомянул картины КАРУЗА и уже упомянутая ВЫСОТА, созданные при участии российских и зарубежных партнеров. По оценке Арендаревича, российское участие имеет принципиальное значение для белорусской киноиндустрии: около 90% кинопроизводства страны, по его словам, связано с поддержкой и сотрудничеством с Россией. Это касается не только финансирования, но и привлечения режиссеров, актеров и специалистов.

При этом белорусский представитель предложил расширить жанровый диапазон совместных проектов. Военно-историческое кино остается важным направлением, однако странам нужны также комедии, семейные фильмы и другие картины, способные заинтересовать широкую аудиторию. Для этого он предложил развивать совместные конкурсы и механизмы финансовой поддержки проектов с участием молодых авторов.

Россия предлагает инфраструктуру и финансовые стимулы

Одним из факторов привлечения зарубежных партнеров становится производственная база. Генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов рассказал о возможностях московской инфраструктуры: кинопарке «Москино», кинозаводе «Москино» и обновленной Киностудии Горького. В кинопарке, по его словам, оборудовано более 40 декорационных комплексов. В этом году там снимали сцены, изображающие Брюссель, улицы Югославии и других европейских городов. Прокопов считает, что производство подобных эпизодов в Москве может обходиться дешевле, чем съемки непосредственно в Европе, без потери качества.

В 2026 году также вводится в эксплуатацию кинозавод «Москино». На его территории предусмотрено более 15 павильонов, в том числе площадка для подводных съемок. Зарубежные партнеры из Китая, Индии и стран Латинской Америки, по словам Прокопова, проявляют интерес к российским технологиям – LED-экранам, виртуальному производству и решениям с применением искусственного интеллекта.

Еще один инструмент привлечения проектов – международная программа рибейтов «Москино», запущенная год назад. Она предусматривает компенсацию части расходов, понесенных при съемках в Москве в рамках сотрудничества российских и зарубежных компаний. Прокопов назвал возможный размер возмещения – до 45–50% затрат, а действующий максимальный лимит выплаты на один проект – около 50 млн рублей. В расчет, по его словам, могут включаться также расходы на постпродакшен и компьютерную графику при работе по контракту с российской компанией. Глава «Москино» допустил, что при реализации крупных международных проектов верхнюю планку поддержки можно будет пересматривать с учетом объема работ и затрат в Москве.

При этом производственные преимущества есть не только у России. Руководитель Международного центра развития кинематографии при Министерстве культуры Узбекистана Сайёра Худайбердиева рассказала о масштабной реформе национальной киноиндустрии. В стране практически все организации, работающие в сфере кино, освобождены от основных налогов, включая налоги на прибыль, имущество, землю и оборот. Кинематографисты также получили освобождение от подоходного налога. Изменяется и сама модель производства: вместо системы государственного заказа планируется перейти к работе с независимыми кинокомпаниями. Государственные структуры сосредоточатся на финансировании, отборе сценариев, дистрибуции и развитии отраслевой инфраструктуры.

На территории «Узбекфильма» планируется построить киногород площадью около 10 гектаров с павильонами, студийными площадками и современным центром дубляжа и озвучания. На проект, по словам Худайбердиевой, выделено 400 млрд сумов – около $35 млн. Строительство должно начаться в марте 2027 года. Еще одна мера поддержки – возврат продюсерским компаниям 50% доходов от проката их картин. Худайбердиева подчеркнула, что международные проекты часто рождаются именно на кинофорумах, фестивалях и рынках, где продюсеры могут лично познакомиться и договориться о сотрудничестве.

Казахстан предлагает создать Евразийский фонд обучения кинематографу

Председатель Лиги кинематографистов Казахстана Айдар Баталов предложил перейти от разовых договоренностей к системной поддержке совместного кинопроизводства. Для этого он выступил с инициативой создания Евразийского фонда обучения кинематографу и направил соответствующее обращение в Евразийскую экономическую комиссию. По его замыслу, фонд мог бы объединить страны региона вокруг общих образовательных и исследовательских программ, сценарных лабораторий и обмена профессиональным опытом. Баталов считает, что у национальных киноиндустрий есть взаимодополняющие ресурсы: Россия располагает производственными кадрами, крупными студиями и системой региональных рибейтов, Казахстан активно развивает технологии искусственного интеллекта и располагает возможностями для привлечения венчурного финансирования через Международный финансовый центр «Астана».

«Настала пора перейти от множества культурных диалогов непосредственно к делам и производству, к лабораториям, к обмену опытом», – заявил Баталов.

Он также обратил внимание на необходимость системной работы с исторической памятью. В качестве примера спикер привел недавний скандал вокруг певца Егора Крида, который появился в лонгсливе с постером фильма ИДИ И СМОТРИ. По словам Баталова, артист объяснил, что не знал значения изображения. Для главы казахстанской Лиги кинематографистов этот эпизод стал свидетельством того, насколько серьезной остается проблема незнания истории. Он предложил сделать противодействие реабилитации нацизма одним из принципиальных направлений совместной работы.

При этом Баталов призвал не ограничивать сотрудничество только историческим кино. В качестве удачного примера он назвал проект об Айтматове: по его мнению, обращение к наследию писателя, который был тесно связан с родной культурой, писал на русском языке и получил мировое признание, может стать моделью для новых международных картин.

Кино как инструмент культурного обмена – от блогеров до национальных архивов

Международное продвижение контента участники обсуждали не только в контексте полнометражного кино. Основатель продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина рассказала о работе с зарубежными блогерами и адаптации контента к культурным особенностям разных стран. Летом офис компании регулярно принимал авторов из-за рубежа: они снимали материалы, записывали интервью и взаимодействовали с российскими блогерами. Еще одним направлением стало участие в международных мероприятиях. В частности, представители центра побывали на премии Golden Globes в Ташкенте, где резиденты «Инсайт Люди» получили возможность представить себя зарубежной аудитории. В день круглого стола компания также подписала соглашение о сотрудничестве с узбекским агентством Faces.

Дарья Богданова, директор департамента развития международных отношений «Газпром-Медиа Холдинга», рассказала о продвижении российского контента на цифровых площадках. По ее словам, в прошлом году пользователи из стран СНГ обеспечили более миллиарда просмотров на RUTUBE. Кроме того, Фонд кино Армении создал на платформе собственное представительство, а в этом году там появились около 40 армянских исторических фильмов. В числе других проектов Богданова назвала сериал «Искра», для которого сейчас подбирают актеров из Казахстана, Таджикистана и Беларуси. Продолжается и развитие развлекательных форматов в разных странах: после съемок «Выжить в Самарканде» команда завершила работу над проектом «Выжить в Душанбе», выход которого запланирован на январь 2027 года.

Отдельное направление – использование зарубежных локаций. При производстве ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА съемочная группа работала в Казахстане, в том числе в Чарынском каньоне, где снимали кульминационную битву. Казахстанские площадки использовали и в продолжении картины. Сейчас «Газпром-Медиа Холдинг» обсуждает с партнерами из СНГ создание общего каталога съемочных локаций, который позволит продюсерам выбирать площадки в разных странах. Первую подборку подготовили совместно с Кыргызстаном.

05.11.2026 Автор: Дмитрий Некрасов