Wildberries рассказал о сотрудничестве с онлайн-кинотеатром Wink

Ранее маркетплейс рассматривал идею создания собственной платформы

Маркетплейс Wildberries решил отказаться от идеи создания собственного онлайн-кинотеатра и запустил совместный проект с Wink – 29 октября было анонсировано, что подписчикам «WB Клуба» стал доступен основной каталог фильмов и сериалов платформы, а также 130 телеканалов.

В пресс-службе RWB (Wildberries & Russ) рассказали БК Медиа, что партнерское соглашение с Wink является частью новой стратегии компании.

«Мы развиваем WB Клуб, исходя из интересов и ценностей наших пользователей. Раньше мы фокусировались на внутренних сервисах и привилегиях, а теперь вышли на новый уровень – полноценная интеграция внешних партнеров. Кино и сериалы идеально вписываются в логику зрелого продукта. Мы мониторим рынок и видим, что медиасервисы так или иначе присутствуют во всех крупных экосистемах: где-то это собственные решения, где-то – партнерские. Мы заключили партнерское соглашение с онлайн-кинотеатром Wink, исходя из ряда факторов. Во-первых, у Wink много оригинального и популярного контента – это действительно качественное предложение для нашей аудитории. Во-вторых, коллеги оказались максимально открыты к партнерству: они очень оперативно реализовывали наши совместные инициативы. И, в-третьих, мы совпали по ценностям, нам было важно найти партнера, который разделяет наш темп и подход к работе», – подчеркнули они.

Напомним, что ранее маркетплейс Wildberries также обсуждал возможность покупки онлайн-кинотеатра «Иви», однако пока переговоры со стримингом ни к чему не привели.