Wildberries планирует запуск собственного онлайн-кинотеатра

Автор: Илья Кувшинов

18 декабря 2025

Ранее компания также обсуждала возможность покупки «Иви»

На рынке может появиться еще одна новая платформа – по информации РБК, маркетплейс Wildberries планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр. Ожидается, что компания намерена реализовать проект с нуля в следующем году.

За контентную составляющую будущей платформы, по слухам, будет отвечать Артур Джанибекян. У его продюсерского центра Originals Production сейчас заключен контракт на эксклюзивное производство с онлайн-кинотеатром Okko, однако он истекает в 2026 году – по информации инсайдеров, пролонгация договора не обсуждалась. Напомним, что 51% Originals Production принадлежит Национальной Медиа Группе (НМГ).

РБК подчеркивает, что в пресс-службе РВБ – объединенной компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ – не подтвердили и не опровергли планы запуска онлайн-кинотеатра, заявив лишь, что «не комментируют слухи». Пресс-служба НМГ, в свою очередь, отказалась от комментариев.

По информации источников, Wildberries ранее также обсуждала возможность покупки онлайн-кинотеатра «Иви», однако пока переговоры со стримингом ни к чему не привели. Стоит отметить, что сейчас это единственный крупный игрок на рынке, который не входит ни в какую экосистему.

