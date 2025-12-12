«Контент-клуб» выиграл очередной суд к одному из юрлиц киносети «Синема парк» и «Формула кино»

Экс-офис Sony Pictures в России получит 126 млн рублей

Экс-офис Sony Pictures в России выиграл очередной суд – по сообщению «Ведомостей», Арбитражный суд Москвы в полном объеме поддержал требования ООО «Контент-клуб» к ООО «Райзинг стар медиа», одному из юрлиц крупнейшей в России киносети «Синема парк» и «Формула кино» Александра Мамута.

Отмечается, что в рамках иска «Контент-клуб» требовал взыскать с ответчика задолженность за прокат фильмов голливудского мейджора. Суд обязал «Райзинг стар медиа» выплатить истцу 126 млн рублей.

Напомним, что в конце октября суд вынес аналогичное решение и постановил взыскать в пользу «Контент-клуба» с другого юрлица объединенной киносети 471,6 млн руб. Параллельно с этим, Арбитражный суд Москвы также рассматривал ответные иски киносети Мамута к экс-представительству голливудского мейджора, удовлетворив два из них.

