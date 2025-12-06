В Госдуму внесли законопроект о полном госфинансировании мультфильмов

Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ»

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.

Отмечается, что изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», предусмотрев возможность госфинансирования анимации в полном размере.

Сейчас полное государственное финансирование предусмотрено для производства и проката художественных фильмов для детей и юношества, однако указанная норма не распространяется на анимацию.

В пояснительной записке подчеркивается, что подобное разделение создает неравные условия финансовой поддержки, хотя все они «ориентированы на детско-юношескую аудиторию и выполняют одну и ту же крайне важную функцию – воспитание подрастающих поколений на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей».

