«Comic Con Игромир»: «Твое сердце будет разбито», Импровизаторы и Покрас Лампас

Конвент начнет свою работу в в Тимирязев Центре 12 декабря

Организаторы фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» рассказали о специальных гостях грядущего мероприятия, которое пройдет с 12 по 14 декабря в Тимирязев Центре.

В частности, посетителей конвента ждут встречи с участниками шоу «Импровизаторы» (Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко), борцом и рестлером Виктором Зангиевым, ставшим прототипом для персонажа в серии игр Street Fighter; художником Покрасом Лампасом, комиком Евгением Чебатковым, командами студий дубляжа Flarrow Films, AniStar, а также многими другими.

Помимо этого, в рамках «Comic Con Игромир» состоится презентация романтической картины ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО по бестселлеру Анны Джейн. В пятницу, 12 декабря, проект представят актеры и создатели фильма.

Более подробная информация о других активностях конвенции доступна на официальном сайте мероприятия.

Фото: постер фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО