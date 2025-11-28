top banner
Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» снова первая

Автор: Георгий Романов

28 ноября 2025

Лучшей новинкой стал триллер «Умри, моя любовь»

Согласно предварительным данным, лидером проката вновь стала голливудская лента ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3 (AK). Проект записал на свой счет около 26 млн рублей, что по итогу уикенда должно дать еще в районе 200 млн рублей.

Лучшей из новинок оказался триллер Линн Рэмси УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (PVZGL), расположившийся на второй строчке чарта. Фильм с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном заработал около 5,6 млн рублей, и к вечеру воскресенья на его счету должно оказаться 40-45 млн рублей. 

Военная комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (NMG) стартовала ниже ожиданий, пополнив свою копилку на 3,5 млн рублей. Такой дебют позволяет новинке рассчитывать на 25-30 млн рублей за четыре дня проката. 

Также в десятку лучших пробилась турецкая мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (VLG). За первый день проката картина с Ханде Эрчел в главной роли заработала 2,5 млн рублей. К концу недели на счету релиза должно будет оказаться примерно 18-20 млн рублей.

Отечественная комедия ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (AK) показала схожий с турецким релизом результат. Заработанные ей 2,5 млн рублей предполагают кассу в районе 25-30 млн рублей за счет высокого семейного множителя.

Строчкой ниже оказалась якутская криминальная комедия КСБ: КАК СТАТЬ БОССОМ, сумевшая освоить 2,4 млн рублей. Релиз, стартовавший в четверг в 36 кинотеатрах, вполне может принести в районе 12-15 млн по итогу уикенда.

Замкнула таблицу еще одна российская комедия ПО-БРАТСКИ (CAO) с 2 млн рублей на своем счету. К концу недели проект может рассчитывать на 14-15 млн рублей в своей копилке.

Фото: кадр из фильма УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ

