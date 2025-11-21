top banner
Рибейты кинопроизводителям в Санкт-Петербурге вырастут на 40% в 2026 году

Автор: Илья Кувшинов

21 ноября 2025

Общая сумма субсидий в 2025 году составила 250 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга сообщили ТАСС, что размер финансовой поддержки кинопроизводителей, снимающих на территории города, в 2025 году составил 250 млн рублей.

На участие в отборе поступило 89 заявок, из них специальной комиссией были одобрены 29 картин. В числе поддержанных проектов оказались военно-историческая драма ОСТРОВ СУХО, документальный фильм БРАТ НАВСЕГДА, а также несколько лент студии «Ленфильм».

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского, в следующем году размер рибейтов кинопроизводителям вырастет сразу на 40% – до 350 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ОСТРОВ СУХО

