В Бурятии рассмотрена идея создания кинокомиссии

В регионе с 2023 года действует система рибейтов

Директор компании «БайкалКино» Дина Подпругина-Замалиева рассказала, что в ходе форсайт-сессии Правительства Бурятии была рассмотрена идея создания кинокомиссии Бурятии.

Она отметила, что регион является очень привлекательным для кинематографистов за счет уникальных природных ландшафтов и озера Байкал.

В Бурятии с 2023 года действует система субсидий, максимальная сумма которых составляет 10 млн рублей. Рибейт уже получила картина СЛЕЗЫ ДРАКОНА Татьяны Мирошник.

По мнению Подпругиной-Замалиевой, основные функции будущей кинокомиссии могут отличаться от остальных регионов, поскольку в Бурятии нет своей киностудии. Она подчеркнула, что орган должен заниматься не только взаимодействием с федеральными кинокомпаниями, но и развитием внутреннего кинематографа.

Помимо этого, к функциям кинокомиссии будет относиться и проведение крупных мероприятий, таких как кинофорумы и фестивали, а также формирование законодательных инициатив.

Фото: кадр из фильма СЛЕЗЫ ДРАКОНА