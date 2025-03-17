top banner

В Бурятии рассмотрена идея создания кинокомиссии

Автор: Илья Кувшинов

17 марта 2025

В регионе с 2023 года действует система рибейтов

Директор компании «БайкалКино» Дина Подпругина-Замалиева рассказала, что в ходе форсайт-сессии Правительства Бурятии была рассмотрена идея создания кинокомиссии Бурятии.

Она отметила, что регион является очень привлекательным для кинематографистов за счет уникальных природных ландшафтов и озера Байкал.

В Бурятии с 2023 года действует система субсидий, максимальная сумма которых составляет 10 млн рублей. Рибейт уже получила картина СЛЕЗЫ ДРАКОНА Татьяны Мирошник.

По мнению Подпругиной-Замалиевой, основные функции будущей кинокомиссии могут отличаться от остальных регионов, поскольку в Бурятии нет своей киностудии. Она подчеркнула, что орган должен заниматься не только взаимодействием с федеральными кинокомпаниями, но и развитием внутреннего кинематографа.

Помимо этого, к функциям кинокомиссии будет относиться и проведение крупных мероприятий, таких как кинофорумы и фестивали, а также формирование законодательных инициатив.

Фото: кадр из фильма СЛЕЗЫ ДРАКОНА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Сериал «Подслушано в Рыбинске» получит продолжение
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пророк» лидирует пятую неделю подряд
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Зверопоиск» обошел «Ночь в зоопарке»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13-16 марта
Подробнее
Минкультуры поддержит более 80 российских кинособытий в этом году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 марта 2025 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 марта
Подробнее
Международный кинофестиваль «Золотой ворон» представил программу и жюри
Подробнее
«Мосфильм» продолжил получать доход со списанных с баланса фильмов
Подробнее
Компания «Марс Медиа» займется экранизацией романа «Земля Санникова»
Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Крушение мира»
Подробнее
Берлин-2025: прохладный ветер перемен
Подробнее
Форум «Новый вектор. Сибирь» объявил программу
Подробнее
Национальная анимационная премия «Икар» объявила номинантов
Подробнее
Beat Film Festival открыл прием заявок на участие в программе «Док Индустрия»
Подробнее
Фестиваль «Короче» открыл прием заявок
Подробнее
В Москве состоялась премьера драмы «Папа умер в субботу»
Подробнее
Официальная касса России: «Царевна-лягушка» обскакала всех
Подробнее
РОСКИНО вновь поддержит занимающиеся экспортом кинокомпании
Подробнее
Стали известны номинанты третьей премии Художественного театра
Подробнее

Новости по теме

Калининградская область выделила 28 млн рублей на рибейты кинопроизводителям
Подробнее
На Ямале впервые стартовал прием заявок на рибейты кинокомпаниям
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Мурманской области в 2024 году
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2024 году
Подробнее
Стали известны получатели рибейтов кинопроизводителям в Пермском крае в 2024 году
Подробнее