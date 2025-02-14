Калининградская область выделила 28 млн рублей на рибейты кинопроизводителям

Обладателями субсидий за 2024 год стали четыре проекта

Пресс-служба региональной «Фестивальной дирекции» сообщила ТАСС, что в 2025 году на выплаты рибейтов в Калининградской области выделено 28 млн рублей.

Отмечается, что данная сумма может варьироваться в зависимости от поступающих проектов. На сегодняшний день уже шесть кинокомпаний подали информационные уведомления со сведениями о предстоящих съемках фильмов на территории региона.

Общая сумма субсидии на финансовое возмещение части затрат из бюджета Калининградской области в 2024 году превысила 33 млн рублей. В числе обладателей оказались приключенческий фильм НАХИМОВЦЫ-2: ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ, военная драма «По законам военного времени. Враг за спиной», второй сезон детективного триллера «Оффлайн», а также документальный фильм РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ.

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак заявил, что областные власти могут корректировать общую сумму рибейтов. Он также отметил, что для кинокомпаний в этом году изменятся правила, связанные с участием практикантов на съемочных площадках – теперь кинокомпании будут обязаны проводить не только практические занятия, но и теоретические лекции для студентов.

Фото: кадр из фильма НАХИМОВЦЫ-2: ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ