Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2025 году

Общий объем субсидии составил 50 млн рублей

Три кинокомпании, снявшие свои проекты на территории Красноярского края, получат субсидию на финансовое возмещение части затрат из бюджета региона на сумму в 50 млн рублей.

Самым крупным поддержанным проектом стал второй сезон боевика «Ронин» (кинокомпания «Паритет фильм»). Помимо этого, рибейты получили полнометражный фильм МОЙ ДЕД (ООО «Мустанг Филм») и анимационная лента СКАЗКИ ЕНИСЕЯ (ООО «ЧЕРНОВиК»).

Отмечается, что в 2025 году кинокомпании потратили на съемки в Красноярском крае рекордную сумму в 186,5 млн рублей. Работа над картинами осуществлялась при консультационной и информационной поддержке Министерства культуры Красноярского края и КГАУК «Енисей кино».

Фото: кадр со съемок фильма МОЙ ДЕД