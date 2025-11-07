top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2025 году

Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2025 году

Автор: Илья Кувшинов

7 ноября 2025

Общий объем субсидии составил 50 млн рублей

Три кинокомпании, снявшие свои проекты на территории Красноярского края, получат субсидию на финансовое возмещение части затрат из бюджета региона на сумму в 50 млн рублей.

Самым крупным поддержанным проектом стал второй сезон боевика «Ронин» (кинокомпания «Паритет фильм»). Помимо этого, рибейты получили полнометражный фильм МОЙ ДЕД (ООО «Мустанг Филм») и анимационная лента СКАЗКИ ЕНИСЕЯ (ООО «ЧЕРНОВиК»).

Отмечается, что в 2025 году кинокомпании потратили на съемки в Красноярском крае рекордную сумму в 186,5 млн рублей. Работа над картинами осуществлялась при консультационной и информационной поддержке Министерства культуры Красноярского края и КГАУК «Енисей кино».

Фото: кадр со съемок фильма МОЙ ДЕД

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: «Папины дочки» вырвались в лидеры
Подробнее
Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт
Подробнее
Фонд кино опубликовал список поддержанных мультфильмов
Подробнее
На условиях стопроцентной возвратности Фонд кино поддержит три фильма
Подробнее
Анастасия Чулкова назначена генеральным директором «Марс Медиа»
Подробнее
Okko представляет новинки ноября
Подробнее
Фонд кино назвал суммы поддержки национальных фильмов о Дальнем Востоке
Подробнее
KION рассказал о новинках ноября
Подробнее
Фонд кино поддержит 15 национальных фильмов для детской и семейной аудитории
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2025 года
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 октября – 2 ноября 2025 года
Подробнее
1-2-3 Production запустил военно-исторический проект совместного производства со странами СНГ
Подробнее
«Горыныч» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Новое руководство Paramount составило «черные списки» звезд, поддерживающих Палестину
Подробнее
Новый фильм Терренса Малика может так и не выйти в свет
Подробнее
Касса России: «Папины дочки» возглавили чарт
Подробнее
В Москве состоялась премьера сказки «Яга на нашу голову»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 ноября
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6–9 ноября
Подробнее

Новости по теме

В Бурятии рассмотрена идея создания кинокомиссии
Подробнее
Калининградская область выделила 28 млн рублей на рибейты кинопроизводителям
Подробнее
На Ямале впервые стартовал прием заявок на рибейты кинокомпаниям
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Мурманской области в 2024 году
Подробнее
Стала известна сумма рибейтов кинопроизводителям в Красноярском крае в 2024 году
Подробнее