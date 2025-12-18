Джеймс Кэмерон уже разрабатывает нового «Терминатора»

По словам режиссера, в проекте не будет задействован Арнольд Шварценеггер

В рамках промо-тура третьего АВАТАРА Джеймс Кэмерон дал большое интервью The Hollywood Reporter, в котором рассказал о своих творческих планах. Несмотря на то, что режиссер не стал вдаваться в подробности, он намекнул, что уже разрабатывает новую картину во вселенной ТЕРМИНАТОРА.

«Через пару месяцев, как только уляжется шум после АВАТАРА, я всерьез займусь этим. Предстоит решить множество сюжетных проблем. Самая крупная из них – как сделать так, чтобы история все еще оставалась научной фантастикой», – подчеркнул Кэмерон.

Он также заявил, что в проекте не будет задействован Арнольд Шварценеггер. По мнению постановщика, пришло время для нового поколения персонажей.

«Я настоял на участии Арнольда в ТЕМНЫХ СУДЬБАХ, и это стало отличным завершением истории его Т-800. Необходима более широкая интерпретация идей сверхразума и войны во времени. Я хочу сделать что-то новое, чего люди даже себе не представляют», – добавил режиссер.

Помимо этого, Кэмерон не отказывается от планов экранизировать книгу Чарльза Пеллегрино «Призраки Хиросимы», однако история о человеке, пережившем оба атомных взрыва в Хиросиме и Нагасаки, точно не будет его следующим проектом – у фильма пока еще нет сценария.

Фото: кадр со съемок фильма АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ