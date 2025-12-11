Disney инвестирует $1 млрд в OpenAI

В рамках соглашения пользователи платформы Sora смогут создавать видео с героями студии

Walt Disney Studios пошла на беспрецедентный для Голливуда шаг – студия приняла решение сотрудничать с OpenAI и инвестирует $1 млрд в ИИ-компанию под управлением Сэма Альтмана.

В рамках трехлетнего соглашения Disney также позволит пользователям нейросетевой платформы Sora создавать видео для соцсетей с использованием более чем 200 персонажей Marvel, Pixar, ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, а также самой студии.

Компания также рассчитывает использовать OpenAI для создания новых продуктов и инструментов – в том числе для Disney+.