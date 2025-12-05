Netflix подготовил отчет о культуре смотрения онлайн-платформ среди зумеров и миллениалов

76% опрошенных пользуются стримингами, чтобы открыть для себя что-то новое

Рекламное подразделение Netflix выпустило новый отчет Still Watching, посвященный современной культуре смотрения в онлайн-кинотеатрах – в частности, среди зумеров и миллениалов – и том, что это значит для рекламодателей.

Согласно исследованию, 76% опрошенных представителей данных поколений утверждают, что всегда или часто пользуются стримингами, чтобы намеренно открыть для себя что-то новое. При этом, 79% говорят, что сами удивляется эклектичному сочетанию сериалов и фильмов, которые им нравятся. Также девять из десяти человек считают, что их личность отражается в их привычках просмотра.

Если говорить о любимых проектах, то у 60% респондентов предпочтения очень часто меняются под влиянием настроения, происходящего в жизни или же зависят от того, что доступно для просмотра на платформе. Так или иначе, для 73% фаворитами остаются шоу, которые были с ними по мере их взросления и становления. Помимо этого, большую популярность набирает контент, созданный независимыми кинокомпаниями и авторами – подобные проекты планируют смотреть 59% опрошенных.

Молодежи также важно быть частью фэндома: 71% представителей поколения Z и 66% миллениалов заявили, что это часть их идентичности. 90% опрошенных, в свою очередь, считают себя поклонниками хотя бы одного сериала. Также 73% зумеров и 70% миллениалов признаются, что «быть фанатом сериала или фильма – это как быть частью модной тусовки».

Если говорить о рекламе, то 42% утверждают, что их восприятие бренда улучшается, когда продакт-плейсмент размещается в любимом сериале или фильме. 71% с большей вероятностью приобретет продукцию брендов, связанных с их любимыми фэндомами.

Рост популярности стримингов также трансформировал привычки смотрения у зрителей. Так, например, средняя продолжительность просмотра на Netflix составляет четыре часа, что ведет к глубокой вовлеченности. Также 87% утверждают, что оценивают качество фильмов и сериалов, основываясь на формировании эмоциональной связи с проектом.