«Зимний» убрал драму «Социализация» из программы фестиваля

Организаторы IV Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, объявили об изменениях в программе смотра.

Фильм СОЦИАЛИЗАЦИЯ Анны Волконской и студии «СПбГИКиТ-Дебют» покинул основной конкурс «Зимнего». Отмечается, что это связано с существующими разногласиями между продюсерами и авторами картины.

«Как кинопродюсер я понимаю, что творческие споры могут возникать на любом этапе производства. Однако как генеральный продюсер фестиваля авторского кино я обязан уважать позицию авторов и учитывать характер нашего смотра. В сложившейся ситуации мы не можем занять чью-либо сторону и не считаем возможным показывать на фестивале фильм с подобными противоречиями. Нам искренне жаль, что это произошло, и считаем, что это повод для профессионального разговора в рамках деловой программы фестиваля «Зимний» в будущем», – заявил генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

Информация о восьмом фильме, который войдет в конкурсную программу, будет объявлена в ближайшее время.

Напомним, что ранее в августе СОЦИАЛИЗАЦИЯ по тем же причинам была исключена из конкурса полнометражных дебютов фестиваля «Короче».

Фото: кадр из фильма СОЦИАЛИЗАЦИЯ