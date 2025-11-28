top banner

«Зимний» убрал драму «Социализация» из программы фестиваля

Автор: Илья Кувшинов

28 ноября 2025

Отмечается, что это связано с существующими разногласиями между продюсерами и авторами картины

Организаторы IV Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, объявили об изменениях в программе смотра.

Фильм СОЦИАЛИЗАЦИЯ Анны Волконской и студии «СПбГИКиТ-Дебют» покинул основной конкурс «Зимнего». Отмечается, что это связано с существующими разногласиями между продюсерами и авторами картины.

«Как кинопродюсер я понимаю, что творческие споры могут возникать на любом этапе производства. Однако как генеральный продюсер фестиваля авторского кино я обязан уважать позицию авторов и учитывать характер нашего смотра. В сложившейся ситуации мы не можем занять чью-либо сторону и не считаем возможным показывать на фестивале фильм с подобными противоречиями. Нам искренне жаль, что это произошло, и считаем, что это повод для профессионального разговора в рамках деловой программы фестиваля «Зимний» в будущем», – заявил генеральный продюсер фестиваля Максим Королев.

Информация о восьмом фильме, который войдет в конкурсную программу, будет объявлена в ближайшее время.

Напомним, что ранее в августе СОЦИАЛИЗАЦИЯ по тем же причинам была исключена из конкурса полнометражных дебютов фестиваля «Короче».

Фото: кадр из фильма СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» остается в лидерах
Подробнее
«Иллюзия обмана 3» заработала миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России
Подробнее
Рибейты кинопроизводителям в Санкт-Петербурге вырастут на 40% в 2026 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 ноября 2025 года
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу
Подробнее
Все иностранные фильмы будут демонстрироваться в Армении с субтитрами
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» снова на вершине
Подробнее
Paramount выпустит новый «Час пик»
Подробнее
Правкомиссия одобрила разрешение Минкульту выбирать приоритетные темы для фильмов
Подробнее
Игорь Хомский стал директором по развитию студии KIONFILM
Подробнее
Кинокомпания MEM Cinema Production присоединилась к АПКиТ
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
«МТС Медиа» начнет работу под новым брендом «ON Медиа»
Подробнее
Скарлетт Йоханссон сыграет в перезагрузке «Изгоняющего дьявола»
Подробнее
Минкультуры предлагает ввести полное госфинансирование анимации
Подробнее
Геля, призрак и медведь: итоги российского онлайн-проката в октябре 2025 года
Подробнее
Касса России: «Авиатор» смог вырвать серебро
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Умри, моя любовь» расположилась выше всех новинок
Подробнее
Официальная касса России: Маша высокого полета
Подробнее

Новости по теме

Кинофестиваль «Зимний» представил конкурсную программу
Подробнее
Фестиваль «Зимний» представил участников кинорынка авторского кино и деловую программу
Подробнее
Кинофестиваль «Зимний» представил жюри
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» начал аккредитацию для прессы и гостей
Подробнее
Фестиваль «Зимний» объявил даты проведения в 2025 году
Подробнее