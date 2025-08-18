top banner
Фестиваль «Короче» убрал драму «Социализация» из конкурса полнометражных дебютов

Автор: Илья Кувшинов

18 августа 2025

Из конкурса короткометражного кино, в свою очередь, выбыли три проекта

Организаторы фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который открывается 19 августа в Калининграде, объявили об изменениях в программе смотра.

В частности, в рамках конкурса полнометражного дебютного кино не будет показана драма СОЦИАЛИЗАЦИЯ Анны Волконской и студии «СПбГИКиТ-Дебют». Оргкомитет смотра заявил, что данное решение было принято в связи с тем, что «вокруг картины сложилась непростая ситуация из-за разногласий между авторами и продюсерами фильма».

Лента рассказывает о 16-летнем студенте православного пансиона, который переезжает в Санкт-Петербург и идет учиться в обычный лицей. Там он знакомится с Пашей и Таней, открывающими ему мир, полный неизведанных эмоций, действий и мест.

Напомним, что на официальном сайте «Короче» Волконская числилась как «режиссер съемочного материала» – такую формулировку утвердили продюсеры ленты.

Из конкурса короткометражного кино, в свою очередь, были исключены «Крыша» Глеба Пускепалиса, «Доставщик» Динары Абдрашитовой и «Звезда имени нас» Ленара Марданова. Все три проекта нарушают пункт регламента фестиваля, касающийся премьерности фильма. 

Фото: кадр из фильма СОЦИАЛИЗАЦИЯ

