«Чебурашка 2» заработал два миллиарда рублей в российском прокате
Автор: БК
3 января 2026
Покорение знакового рубежа случилось на третий день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 20:00 (мск) 3 января, кассовые сборы ленты ЧЕБУРАШКА 2 составили 2 млрд рублей.
В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на третий день проката ленты.
Фильм Дмитрия Дьяченко стал четырнадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и первым за 2026 год.
Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2
