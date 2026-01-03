«Чебурашка 2» заработал два миллиарда рублей в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на третий день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 20:00 (мск) 3 января, кассовые сборы ленты ЧЕБУРАШКА 2 составили 2 млрд рублей.

В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на третий день проката ленты.

Фильм Дмитрия Дьяченко стал четырнадцатым российским проектом, преодолевшим порог в два миллиарда в отечественном прокате, и первым за 2026 год.

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2