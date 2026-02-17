Стали известны победители премии «Большая цифра»

В зрительском голосовании в этом году приняли участие 242 650 человек

17 февраля в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA состоялась торжественная церемония награждения победителей Национальной Премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра».

Наравне с профессиональным жюри номинантов оценивали и телезрители. На сайте премии проходило открытое зрительское голосование, в котором приняли участие 242 650 человек.

Среди игровых сериалов стримингов профессионалы индустрии отметили такие проекты, как «Гипнозис», «Камбэк» и «Волшебный участок 2». Зрители, в свою очередь, проголосовали за сериалы «Этерна», «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Праздники».

Сериал «Аутсорс» был признан лучшим детективом/триллером, как по версии жюри, так и по версии голосования в сети.

Лучшими картинами в секции «Фильм для семейного просмотра» жюри признало комедию НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. Согласно голосованию зрителей в данной категории лучшей картиной была названа лента АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ.

Полный список лауреатов

Инновационные технологии

• Лучшее инновационное решение для ОТТ-вещания телеканалов и VOD – Телепорт М24, версия 2.0. МОСКВА МЕДИА

• Лучший онлайн-кинотеатр – Иви

• Лучший онлайн кинотеатр по мнению зрителей – «Кинопоиск»

«Инновация. Специальные эффекты»

• AI (за инновационное применение искусственного интеллекта) – «Феофан» (START)

• Virtual Production (за лучшие решения в области виртуального производства) – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА (CGF, ViewGA);

• CG (за мастерство в создании компьютерной графики) – «Челюскин. Первые» («Арт Пикчерс Вижн», «НМГ Студия»), «Этерна» («Кинопоиск»), ФИННИК 2 (ГК «Рики»).

«ТВ и видеоконтент»

Телеканалы

• Документально-познавательный телеканал – «Наука»

• Музыкальный телеканал – RU.TV

• Спортивный телеканал – «Удар»

• Детский телеканал 0+ – «Мульт»

• Детский телеканал 6+ – «Мультиландия»

• Развлекательный телеканал – «Ю»

• Хобби и увлечения – «Точка.РФ»

• Новости и бизнес – «Мир 24»

• Фильмовой телеканал – «Мосфильм. Золотая Коллекция»

• Телеканал сериалов – «Дом Кино Премиум»

• Кулинарный телеканал – Food Time

• Телеканал зарубежных фильмов и сериалов – Detectivejam

• Телевизионная коммерция – «Ювелирочка»

• Событие, организованное телеканалом для зрителей – Социальный проект «Мама, ты не одна», TIJI

Приз зрительских симпатий

• Документально-познавательный телеканал – «365 дней ТВ»

• Музыкальный телеканал – «Музыка Первого»

• Спортивный телеканал – «Волейбол»

• Детский телеканал 0+ – «Лева»

• Детский телеканал 6+ – «Киномульт»

• Развлекательный телеканал – Бобер

• Хобби и развлечения – «Лапки.live»

• Новости и бизнес – «Москва 24»

• Фильмовый телеканал – «Дом Кино»

• Телеканал сериалов – «Дом Кино Премиум»

• Кулинарный телеканал – «Кухня»

• Телеканал зарубежных фильмов и сериалов – «Синема»

• Телевизионная коммерция – Shopping Live

• Премия «ЖАРА Music Awards» – «Жара TV»

Телепрограммы

• Документально-познавательная телепрограмма – «Мосфильм. Золотой Век: Навстречу Победе» («Мосфильм. Золотая коллекция»)

• Документально-познавательная телепрограмма – «Погнали!» («Пятница»)

• Музыкальная телепрограмма – «Конфетка», 3-й сезон (ТНТ)

• Музыкальная телепрограмма – «Реальная премия MusicBox» (Russian MusicBox)

• Программа для детей и юношества – «О!ткрытия» («О!»)

• Программа для детей и юношества – «Умнее всех» («Пятница»)

• Развлекательная телепрограмма – «Выживалити 2» («Пятница»)

• Развлекательная телепрограмма – «Ярлыки на карте» («Ключ»)

• Программа о кулинарии – «Битва шефов. Звёзды» («Пятница!»)

• Программа о кулинарии – «Тайны забытых рецептов» («Ключ»)

• Трэвел-шоу – «Осень в Подмосковье» («Телеканал 360»)

• Программа о путешествиях и туризме – «Отдыхай!» («Моя планета»)

Оригинальные сериалы собственного производства

• Документальный сериал – «Черкизон. Ад и рай новой России» (Okko)

• Драмы/мелодрамы – «Камбэк» (Russian Code)

• Детективы/триллеры – «Аутсорс» (Okko)

• Комедии/ситкомы – «Волшебный участок 2» (Okko)

• Фэнтези – «Гипнозис» (Okko)

• Анимационные сериалы – «Простоквашино» (Okko) и «Белые сны» (АО «ЦТВ» при поддержке ИРИ)

• Исторические сериалы – «Дорогой Вилли» (Premier, Kion)

Приз зрительских симпатий

• Документальный сериал – «Победа» (Star Media)

• Драмы/мелодрамы – «Ландыши. Такая нежная любовь» (Wink)

• Детективы/триллеры – «Аутсорс» (Okko)

• Комедии/ситкомы – «Праздники», 3 сезон» (ТНТ)

• Фэнтези – «Этерна» (Кинопоиск)

• Анимационные сериалы – «13 карт» (Okko) и «Чебурашка», серия «Особенный день» («Союзмультфильм»)

• Исторические сериалы – «Государь» (Okko)

Оригинальные шоу собственного производства

• Музыкальное шоу – «Обсудим в антракте» (Омская Телевизионная Компания)

• Развлекательное шоу – «Шоу Аватар», 4 сезон (НТВ) и «Беременна по обману» (Ю)

• Кулинарное шоу – «Битва шефов. Звезды» (Пятница)

• Спортивно-развлекательное шоу – «Титаны», 3 сезон (ТНТ)

Приз зрительских симпатий

• Музыкальное шоу – «Всероссийский выпускной бал в Кремле» (Музыка Первого)

• Развлекательное шоу – Сomedy Сlub (ТНТ) и Новогоднее шоу «SnowПати» (Музыка Первого)

• Кулинарное шоу – «Молодые ножи. Новая кровь» (Пятница)

• Спортивно-развлекательное шоу – «Футбол-шоу» (Карусель)

Оригинальные фильмы собственного производства

• Документальный фильм – КИНОСТУДИЯ ГОРЬКОГО. ГЛАВНАЯ РОЛЬ (Первый канал / Красный квадрат)

• Художественный фильм – СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ (Kion) и МУЖУ ПРИВЕТ (Yellow, Black and White)

• Фильм для семейного просмотра – НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (ТНТ)

Приз зрительских симпатий

• Документальный фильм – ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 ГОДА (Победа)

• Художественный фильм – БАТЯ 2. ДЕД (ТНТ)

• Фильм для семейного просмотра – АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ («Фреш Фильм»)

Фото: кадр из фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА