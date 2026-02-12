«Сандэнс 2026»: Всего хорошего и спасибо за инди!

1 февраля в Парк-Сити завершился 42-й «Сандэнс». Можно много дискутировать на тему того, насколько главный американский фестиваль независимого кино остается актуальным для киноиндустрии, однако вряд ли кто-то станет спорить с тем, что выпуск 2026 года навсегда останется в истории: ведь это последний смотр в Парк-Сити и первый – после смерти его президента Роберта Редфорда.

Идентичность фестиваля на протяжении всего времени его существования была непосредственно связана как со штатом Юта, так и с самим Редфордом – последний взялся за активное продвижение независимого и регионального американского кино в непростые для жанра 1980-е, а основанный им институт независимого кино «Сандэнс» уже больше сорока лет помогает кинематографистам со всего мира реализовывать свои мечты. Обращаясь в этом году к выпускникам лабораторий института, актриса Эми Редфорд напомнила, что ее отец всегда мечтал превратить любимое им горное убежище в территорию для творческой реализации. «Папа знал, что место имеет значение. Он считал, что именно здесь вам будет удобно создавать свой собственный мир», – подчеркнула она.

Разумеется, минувший смотр не мог не почтить память голливудской легенды – на традиционном гала-вечере Итан Хоук, Вуди Харрельсон, Хлоя Чжао и Ава Дюверней подняли бокалы за стремление Редфорда к взращиванию новых талантов. Также в рамках фестиваля был учрежден приз Robert Redford Luminary Award: он будет ежегодно вручаться людям, которые использовали свои ресурсы, знания и влияние, чтобы улучшить мир. Первыми обладателями почетной награды стали актер Эд Харрис и режиссер Дьюла Газдаг, имеющие непосредственное отношение к «Сандэнсу» – Харрис с 2002 года выступает творческим советником института, а Газдаг с 1997-го возглавляет его режиссерскую лабораторию.

Многие журналисты отмечают, что настроение в кулуарах фестиваля было далеким от торжественного – на фоне непривычно малого количества снега все обсуждали, что станет с маяком американского независимого кино после переезда в город Боулдер (штат Колорадо). «В этом году фестиваль неизбежно окрасился меланхолией, став, по сути, одиннадцатидневным прощанием, – вспоминает журналист The New Yorker Джастин Чэн. – Порой казалось, что магия этого места улетучивается буквально на глазах. Одной из причин была погода. Впервые за много лет я не поскользнулся по дороге на показ и не промочил ноги – это было одновременно и облегчением, и разочарованием».

Согласен с коллегой и российский кинокритик, куратор фестивалей Егор Москвитин, лично посетивший «Сандэнс» в этом году. «То, что это был последний фестиваль в Парк-Сити, точно повлияло на него и организационно, и идеологически. С точки зрения организации это был плохой фестиваль, на котором люди могли часами стоять в очередях и не попадать на сеансы, даже если у них были билеты. С точки зрения идеологии это был одновременно и торжественный, и траурный фестиваль – ведь «Сандэнс» позиционируется как семья, и было сложно скрыть, что в семье после долгого брака происходит развод», – заметил он.

Не обошла смотр стороной и напряженная обстановка в США, связанная с недавними событиями в Миннеаполисе, где сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) убили мать троих детей Рене Николь Гуд и медбрата Алекса Джеффри Претти. Многие гости фестиваля (вроде Натали Портман, Оливии Уайлд и Эдварда Нортона) выходили на красную дорожку со значками ICE Out («Долой ICE») и открыто говорили о происходящем. Также в один из дней на улицах Парк-Сити состоялся короткий протест под названием Sundancers Melt ICE: около ста демонстрантов собрались вместе, чтобы почтить память погибших от рук агентов ICE. В числе участников протеста оказался и звезда ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ Элайджа Вуд. «Мы находимся на кинофестивале, который объединяет людей и демонстрирует истории из разных уголков света. Здесь мы все вместе, мы едины», – заявил актер в беседе с Deadline.

В программу самого фестиваля этого года вошло 105 проектов. «Отобранные картины идеально характеризуют тот самый дух «Сандэнса», который фестиваль пытается привнести в Парк-Сити и Солт-Лейк-Сити на протяжении более чем сорока лет. В программе вы увидите как знакомые имена, так и совершенно новые – ведь 40 процентов фильмов сняты режиссерами-дебютантами», – отметил директор смотра Юджин Эрнандес. По мнению Егора Москвитина, программа этого года традиционно была качественной и щедрой на сюрпризы. «Если говорить о тенденциях, то основной я бы назвал показ фильмов про оттаивание после травмы, про размораживание чувств после горя, про проживание утраты. Это и JOSEPHINE, где девочка приходит в себя после того, как становится свидетелем преступления. Это и SEE YOU WHEN I SEE YOU про семью, которая оплакивает совершившую самоубийство дочь. Это и HA-CHAN, SHAKE YOUR BOOTY! про жену, потерявшую мужа и нашедшую утешение в танцах. В фильме THE MUSICAL герои хоть и в комедийной форме, но все-таки обращаются к теме 11 сентября. А RUN AMOK рассказывает о девочке, которая пытается отрефлексировать гибель матери в школьном шутинге при помощи школьного мюзикла», – рассказал кинокритик. «В фокусе оказались довольно привычные темы: женщины во всех видах и формах, борьба с зависимостью, проблемы незащищенных слоев населения, скулшутинги, политика, экология, экономическая нестабильность и, конечно, травма и переживание потери. Без них вообще никак», – добавила кинообозреватель Тамара Ходова, также лично посетившая смотр в этом году.

Обладателем Гран-при жюри за драматический фильм и приза зрительских симпатий стала вышеупомянутая семейная драма JOSEPHINE с Ченнингом Татумом, Джеммой Чан и дебютанткой Мейсон Ривз. По сюжету, восьмилетняя Жозефина становится случайной свидетельницей изнасилования в парке. У девочки развивается фобия и она не может самостоятельно с ней справиться – а ведь именно от показаний ребенка зависит, чем закончится суд над преступником.

По мнению колумниста The Guardian Бенджамина Ли, работа Бет де Араухо – один из лучших фильмов фестиваля, который «слишком знакомо звучит на бумаге, однако режиссеру удается превратить его в нечто оригинальное и глубоко трогательное». Многие критики также отмечают выдающуюся актерскую работу Татума, за которую он может быть номинирован на премии в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Оценивая прокатный потенциал JOSEPHINE в России, опрошенные БК критики сходятся на том, что, даже несмотря на участие Ченнинга Татума, проект вряд ли может стать здесь кассовым хитом. Однако если лента вдруг будет приобретена, то причин, чтобы не получить прокатное удостоверение, у нее нет. «В картине нет никаких тем ЛГБТ+*, только графичное насилие и очень тяжелые для восприятия сцены в начале, но нет ничего, что не соответствовало бы российскому законодательству. Другое дело – захотят ли прокатчики браться за фильм на такую непростую тему. Это отличное кино, но смотреть его тяжело», – отметила Тамара Ходова. «Здесь нет тех элементов, которые мешали прокату ПРОСТИ, ДЕТКА или ХОРОШЕНЬКОЙ. Так что я надеюсь, что этот фильм до нас доберется», – согласился с коллегой Егор Москвитин.

ЧТО ПО СДЕЛКАМ?

Если говорить о сделках, то, как и в прошлом году, дистрибьюторы не особо рвались сражаться за конкурсные картины. Больше всего шума в Парк-Сити наделала комедия THE INVITE Оливии Уайлд, где она также сыграла одну из главных ролей вместе с Сетом Рогеном, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном. Англоязычный ремейк испанской комедии СОСЕДИ СВЕРХУ, которая ранее была адаптирована во многих странах (включая Россию), рассказывает о семейной паре на грани разрыва, приглашающей на ужин своих шумных соседей. За права на американский прокат ленты сражались почти все крупные дистрибьюторы, включая платформы Netflix и Apple, однако победителем из битвы вышла A24 – утверждается, что компания заплатила за проект $12 млн. «Во-первых, фильм мастерски сделан; во-вторых, он обладает большим коммерческим потенциалом; а в-третьих, он касается важнейшей темы – как современным людям относиться к своим брачным обязательствам. В последнее время мы все чаще видим кино про разводы, про выбор себя, про усталость от отношений, и очевидно, что людям как-то хочется вернуть ощущение святости и ценности брака», – говорит по итогам просмотра Егор Москвитин.

Тамара Ходова считает, что INVITE вполне можно представить в российском прокате: как минимум потому, что на наши экраны уже выходил отечественный ремейк испанского оригинала – НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ с Павлом Прилучным и Максимом Лагашкиным. Егор Москвитин, в свою очередь, не так уверен: с одной стороны, это история о сохранении семьи, однако с другой – там есть тема полиамории, открытых отношений и оргий, а также сексуальное напряжение между персонажами Уайлд и Крус. «Я бы посоветовал прокатчикам договориться о возможности вернуть средства в случае неполучения прокатного удостоверения. Вроде бы у отечественных дистрибьюторов есть такая совместная инициатива – объяснять иностранным партнерам, что у нас сейчас в стране происходит с прокатными удостоверениями, и договариваться о страховании рисков. Надеюсь, получится», – добавил он.

Традиционно с «Сандэнса» выходит несколько проектов для любителей пощекотать себе нервы. В этом году одним из фаворитов оказался австралийский хоррор дебютанта Адриана Кьяреллы LEVITICUS, чья премьера состоялась в секции Midnight. Фильм описывается многими рецензентами как микс ОНО ПРИХОДИТ ЗА ТОБОЙ Дэвида Роберта Митчелла и сериала «Жаркое соперничество». Картина рассказывает о двух подростках, для которых конверсионная терапия обернулась кошмаром. Сразу же после премьеры права на дистрибуцию ленты приобрела компания Neon – точная сумма не называется, однако инсайдеры оценивают сделку примерно в $5 млн. Если говорить о других состоявшихся сделках, то два лауреата «Сандэнса» отправились в каталог Sony Pictures Classics – компания приобрела мировые права на фильмы HA-CHAN, SHAKE YOUR BOOTY! (приз за лучшую режиссуру) и BEDFORD PARK (специальный приз жюри за лучший дебют). В свою очередь, Independent Film Company и стриминговый сервис Shudder еще до начала фестиваля купили у XYZ Films боди-хоррор SACCHARINE – лента сперва стартует на больших экранах США и Великобритании, а потом уже появится на платформе.

ЧЕГО ЖДАТЬ В РОССИИ

Традиционно отечественный прокат не очень жалует фильмы с «Сандэнса» – часто картины затрагивают понятные только американской публике темы. Тем не менее на момент написания материала сразу у нескольких проектов уже появился дистрибьютор в России. Компания Arna Media выпустит на экраны семейное фэнтези ФТУКА, основанное на одноименной книге Дэвида Уолльямса. В центре сюжета – самое редкое и опасное животное на свете, которое очень хочет получить девочка Миртл. Ее родители готовы на все, чтобы достать ребенку желаемое, но их планам мешает влиятельный владелец зоопарка Дон Висконт. «Это трогательная, остроумная и яркая история с блистательным Тайкой Вайтити, очаровательной Ионой Белл и волшебным монстром Фтукой продолжит завоевывать детские сердца теперь на киноэкранах, а мы с партнерами позаботимся о том, чтобы в это красочное путешествие смогло отправиться как можно больше зрителей в нашей стране», – заявила президент Arna Media Надежда Мотина. Прокатчиком картины выступает «Атмосфера Кино», релиз предварительно намечен на это лето.

«Русский Репортаж» рассчитывает уже этой весной выпустить на экраны мокьюментари МОМЕНТ, главную роль в котором исполнила певица Charli XCX. Она же выступила автором идеи проекта и его продюсером. В центре повествования ленты – суперзвезда, готовящаяся к мировому туру. Помимо артистки, в картине также снялись Александр Скарсгард, Розанна Аркетт, Рэйчел Сеннотт и Кайли Дженнер.

«Про:взгляд» ранее объявил о покупке трагикомедии WICKER с Александром Скарсгардом, Оливией Колман, Питером Динклэйджем и Элизабет Дебики. Действие экранизации рассказа Урсулы Уильс-Джонс разворачивается в средневековой чудаковатой деревне: по сюжету, рыбачка-изгой решается на дерзкий поступок и заказывает себе мужа, сплетенного из ивовых прутьев.

Егор Москвитин заметил, что на «Сандэнсе» всегда есть стильные жанровые картины, которые потом пользуются популярностью в России – особенно хорроры. «Я думаю, после этого фестиваля хитом у нас легко может оказаться фильм ужасов UNDERTONE про девушку, которая записывает подкаст про паранормальные явления и сама становится их жертвой. Это очень страшная, динамичная и глубокая история, которая может стать сенсацией», – предположил кинокритик. Выступающий куратором программы «Дикие ночи» на ММКФ, а также программным директором фестивалей «Медвежонок» и «Одна шестая», он не исключает вероятности того, что некоторые из проектов доберутся до нас в формате фестивальных показов. «Как отборщик я бы осторожно пофантазировал о том, чтобы показать фильмы UNDERTONE и WICKER на ММКФ в рамках «Диких ночей». Также туда можно пригласить ленту ROCK SPRINGS – это хоррор про американцев азиатского происхождения, в котором переплетаются травма современной семьи и национальная трагедия, случившаяся более ста лет назад. Это очень выразительный, актуальный и социальный ужастик», – рассказал Москвитин.

Если говорить о «Медвежонке», то отборщик замахнулся бы на ФТУКУ с Тайкой Вайтити и на документальный фильм COOKIE QUEENS, спродюсированный принцем Гарри и Меган Маркл, про индустрию герлскаутов, которые продают печенье и зарабатывают на этом миллионы долларов по всей Америке. «Также я бы осмелился в каком-то внеконкурсном качестве в рамках секции «Взрослым о детях» показать на «Медвежонке» JOSEPHINE. Мне кажется, фестивалю семейного детского кино необходима программа, где взрослые без детей смотрели бы фильмы про современное воспитание, про сложности взросления в современном мире. Хочется чего-то полезного для родителей», – добавил Москвитин.

Тамара Ходова также выделила несколько проектов: «Из программы нынешнего «Сандэнса» можно легко себе представить на российских экранах такие фильмы, как, например, THE WEIGHT («Парадиз», 18 июня) с Итаном Хоуком и Расселом Кроу – вполне себе напряженный приключенческий триллер с двумя крупными звездами, или ламповый THE ONLY LIVING PICKPOCKET IN NEW YORK с Джоном Туртурро».

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

12.02.2026 Автор: Илья Кувшинов, Вероника Скурихина