Минкультуры разъяснило механизм проверки на соответствие контента традиционным ценностям

Через новую экспертизу будут проходить как фильмы, так и сериалы

Вводимые с 1 марта проверки демонстрируемых в Интернете аудиовизуальных произведений, не имеющих прокатных удостоверений, на предмет их соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям, будут затрагивать как фильмы, так и сериалы, рассказали изданию «Ведомости» в Минкультуры.

Инициировать экспертизу сможет любой желающий. В соответствующих обращениях граждан в обязательном порядке должны будут содержаться ссылки на рассматриваемые проекты. Минкультуры будет брать заявления от граждан в работу и выносить соответствующее заключение. Для оценки контента министерство вправе привлекать специальный экспертный совет, а также запрашивать мнения научных, образовательных организаций и деятелей культуры. На рассмотрение обращения и подготовку заключения у Минкультуры будет 20 дней в случае, если продолжительность фильма или сериала не превышает 420 минут, и 30 дней, если хронометраж больше указанного значения. После подписания заключения министерство должно направлять его в Роскомнадзор в срок не позднее одного рабочего дня. При наличии оснований служба вправе обязать видеосервисы и соцсети ограничить распространение такого контента в течение суток.

Новый механизм регулирования онлайн-показа аудиовизуальных произведений накладывает очередные ограничения только на легальные площадки, что парадоксальным образом создаст условия для развития пиратского контента, обратили внимание эксперты. Новый закон предполагает удаление «дискредитирующих» фильмов только с официальных ресурсов, включенных в реестры аудиовизуальных сервисов и соцсетей. Таким образом, иные сервисы, например, пиратские сайты, обладающие огромной аудиторией, приобретают дополнительное преимущество перед легальными площадками.

В связи с этим гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что новые правила необходимо распространить и на пиратские сайты: «На основании заключения Минкультуры Роскомнадзор должен требовать удаления фильмов с дискредитацией ценностей не только из АВС и соцсетей, но и блокировать обнаруженные копии таких фильмов на иных ресурсах – так же, как это работает для других категорий запрещенного контента (наркотики, суицид, пропаганда ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и т.д.)».

Как стало известно вчера, приказ о том, что аудиовизуальные произведения без прокатного удостоверения начнут проверять на предмет дискредитации традиционных ценностей, был подписан министром культуры Ольги Любимовой ещё в конце прошлого года, 29 декабря.

Фото: Freepik