top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Минкультуры разъяснило механизм проверки на соответствие контента традиционным ценностям

Минкультуры разъяснило механизм проверки на соответствие контента традиционным ценностям

Автор: БК

10 февраля 2026

Через новую экспертизу будут проходить как фильмы, так и сериалы

Вводимые с 1 марта проверки демонстрируемых в Интернете аудиовизуальных произведений, не имеющих прокатных удостоверений, на предмет их соответствия традиционным духовно-нравственным ценностям, будут затрагивать как фильмы, так и сериалы, рассказали изданию «Ведомости» в Минкультуры.

Инициировать экспертизу сможет любой желающий. В соответствующих обращениях граждан в обязательном порядке должны будут содержаться ссылки на рассматриваемые проекты. Минкультуры будет брать заявления от граждан в работу и выносить соответствующее заключение. Для оценки контента министерство вправе привлекать специальный экспертный совет, а также запрашивать мнения научных, образовательных организаций и деятелей культуры. На рассмотрение обращения и подготовку заключения у Минкультуры будет 20 дней в случае, если продолжительность фильма или сериала не превышает 420 минут, и 30 дней, если хронометраж больше указанного значения. После подписания заключения министерство должно направлять его в Роскомнадзор в срок не позднее одного рабочего дня. При наличии оснований служба вправе обязать видеосервисы и соцсети ограничить распространение такого контента в течение суток.

Новый механизм регулирования онлайн-показа аудиовизуальных произведений накладывает очередные ограничения только на легальные площадки, что парадоксальным образом создаст условия для развития пиратского контента, обратили внимание эксперты. Новый закон предполагает удаление «дискредитирующих» фильмов только с официальных ресурсов, включенных в реестры аудиовизуальных сервисов и соцсетей. Таким образом, иные сервисы, например, пиратские сайты, обладающие огромной аудиторией, приобретают дополнительное преимущество перед легальными площадками. 

В связи с этим гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что новые правила необходимо распространить и на пиратские сайты: «На основании заключения Минкультуры Роскомнадзор должен требовать удаления фильмов с дискредитацией ценностей не только из АВС и соцсетей, но и блокировать обнаруженные копии таких фильмов на иных ресурсах – так же, как это работает для других категорий запрещенного контента (наркотики, суицид, пропаганда ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и т.д.)». 

Как стало известно вчера, приказ о том, что аудиовизуальные произведения без прокатного удостоверения начнут проверять на предмет дискредитации традиционных ценностей, был подписан министром культуры Ольги Любимовой ещё в конце прошлого года, 29 декабря. 

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве состоялась премьера фильма «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2025 год
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 февраля
Подробнее
Okko рассказал о новинках февраля
Подробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 февраля 2026 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Убежище» и «Здесь был Юра» вырвались в лидеры
Подробнее
Минкультуры будет определять приоритетные направления поддержки отечественного кино
Подробнее
Касса четверга: «Горничная» снова в лидерах
Подробнее
Суд отказал в апелляции экс-офису Sony Pictures в России
Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA обсудят стратегии развития экосистем и контентную политику онлайн-кинотеатров
Подробнее
Предварительная касса четверга: боевик «Убежище» стартовал со второй строчки чарта
Подробнее
Бесплатное пользование онлайн-кинотеатрами в России резко снизилось
Подробнее
ВГТРК, «Звезда» и «Матч ТВ» попали в «белый список» интернет-ресурсов
Подробнее
YouTube обогнал Netflix по выручке за 2025 год
Подробнее
Официальная касса России: комментируй миграцию
Подробнее
Киносеть «Алмаз Синема» подала иск к экс-офису Sony Pictures в России
Подробнее
Команда фестиваля «Золотой ворон» выходит из числа организаторов Дальневосточной кинопремии
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Горничная» разменивает миллиард
Подробнее
Фестиваль ORIGINAL+ объявил площадку
Подробнее