Предварительная касса четверга: боевик «Убежище» стартовал со второй строчки чарта

Автор: Георгий Романов

6 февраля 2026

Бронза чарта отошла драме «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»

По предварительным данным, лидером четверга вновь стал американский триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG). Проект записал на свой счет чуть больше 19 млн рублей и к вечеру воскресенья его итоговая касса достигнет престижной отметки сборов в 1 млрд рублей. По данным ЕАИС, за четверг на картину было продано в районе 34,4 тыс билетов.

Лучшей новинкой уикенда стал боевик УБЕЖИЩЕ (CAO) с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Заработанные им 13,5 млн рублей в первый день проката должны будут дать примерно 75-80 млн рублей по итогу всего уикенда. Посещаемость на старте составила в районе 25,7 тыс зрителей. 

Отличный результат показывает кыргызский фильм РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ (RSP). Новинка продемонстрировала наилучшую среднюю заполняемость в 29 человека на сеанс, что позволило ей занять третье место таблицы с результатом 5,3 млн рублей. Скорее всего, к концу недели в копилке проекта будет около 30 млн рублей. 

Отечественная комедия РАВИОЛИ ОЛИ (NKI) начала свой прокат с шестой строчки чарта. Фильм с Ольгой Бузовой освоил порядка 4,4 млн рублей, что за четыре дня проката должно дать около 30-35 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма УБЕЖИЩЕ

