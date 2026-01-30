Между летом и зимой: итоги российского онлайн-проката в декабре и за весь 2025 год

В декабре цифровые премьеры получили наиболее громкие осенние фильмы, как российские, так и зарубежные. Важно отметить, что при этом пресловутый сказочный тренд в офлайн-кинотеатрах не нашел такой же массивной поддержки в онлайне. Лидером и по зрительским рейтингам, и по числу платформ стал военный триллер АВГУСТ. Он стартовал на пяти площадках – «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink и КИОН – и везде утвердился на первой строчке. Остальные премьеры распределились не так равномерно, характеризуя типичную аудиторию каждого стриминга.

Так, спортивная ретро-драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ выше всего поднялась в онлайн-кинотеатре Okko, где у нее второе место, стала четвертой на КИОН, пятой – на «Кинопоиске», а на платформе «Иви» остановилась на восьмой строчке.

Полнометражное продолжение сериального хита ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ ожидаемо возглавило рейтинг Start, которому принадлежит бренд. Семейную комедию высоко оценили на «Иви», где релиз занял второе место. А зрители «Кинопоиска» и Okko поставили новинку на восьмое и девятое места соответственно.

CEO онлайн-кинотеатра Start Илья Алексеев поделился цифрами: «Лучшей кинопремьерой, превзошедшей все наши ожидания, стал фильм ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ: 2 миллиона зрителей в кино за месяц и 1,5 миллиона просмотров в подписке Start только за первый уикенд. Это лучший запуск на платформе среди всех фильмов за всю историю онлайн-кинотеатра!»

При этом другой релиз о семейных ценностях, МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА, выступил чуть более гладко: бронза смотрения на платформе Okko, строчкой ниже фильм с Романом Мадяновым оказался на «Иви» и Wink, седьмое место занял на стриминге КИОН. Третьим конкурентом в этом списке стал СЕМЬЯНИН с Павлом Деревянко. На производящей платформе Start у него наиболее высокая позиция – вторая строчка рейтинга, в онлайн-кинотеатре КИОН – пятая, в Okko – восьмая, а на «Иви» картина замкнула чарт.

Среди иностранных релизов лидером ожидаемо стал прокатный хит ДРАКУЛА. На «Кинопоиске» история про вечного графа взлетела с девятого места на третье. Бронзу фильм также получил от подписчиков КИОН. Чуть ниже, на пятом и шестом местах, проект Люка Бессона оказался на стримингах Okko и «Иви».

В сегменте полнометражных картин особенно отметился онлайн-кинотеатр «Иви»: его подписчики предпочитают смотреть исключительно новинки. А вот зрители Wink в который раз доказали теорию, что эта платформа поставляет комфортный контент – семь из десяти релизов в рейтинге остались с ноября, поменяв свои позиции.

Эту же теорию подтверждает и сериальное смотрение площадки «Ростелекома»: в чарт попала только одна «новинка» – январский хит, сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», который зрители очевидно решили пересмотреть в ожидании второго сезона. Наиболее представленным на онлайн-площадках стал проект «Склиф» с Кристиной Асмус. Он стартовал на КИОН, «Кинопоиске» и «Иви» с четвертого, пятого и десятого мест соответственно. А лучше всех выступил второй сезон драмы «Золотое дно», заняв первые места на «Иви» и Start. Лидером смотрения в онлайн-кинотеатре «Яндекса» благодаря выходу новых серий стал третий сезон триллера «Метод», а подписчики стриминга Okko продолжили следить за сказочными приключениями Лехи Попова в проекте «Волшебный участок 2», подняв его со второй строчки в ноябре на первую. КИОН выпустил триллер «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли, и новинка сумела потеснить лидера двух предыдущих месяцев «Бар «Один звонок»» на второе место.

Онлайн-кинотеатр Premier не предоставил данные по декабрю 2025 года.

ЛИХОЙ КРАКЕН

Итоги года на всех платформах подтвердили интерес к крупномасштабным российским проектам, среди которых наиболее представленным оказался экшн КРАКЕН с Александром Петровым и Виктором Добронравовым в роли братьев-подводников. Проект вышел онлайн в середине июня и за полгода смотрения утвердился на пьедесталах «Кинопоиска», Wink и Okko на вторых и третьем местах соответственно. Пользователи КИОН и Premier оказались единодушны, поставив приключенческий фильм на шестое место, а в онлайн-кинотеатре «Иви» он оказался на восьмом.

Комедия БАТЯ 2. ДЕД, вышедшая на пяти из представленных площадок годового рейтинга, показала лучший результат по позициям в чартах. Фильм с Евгением Цыгановым, как по ступенькам, расположился с первого по четвертое места на Okko, КИОН, Wink, «Кинопоиске» и «Иви». Семейный фильм ДОМОВЕНОК КУЗЯ также появился на четырех платформах и выше всего по итогу года забрался на «Иви», где довольно широко представлена линейка проектов Кинокомпании братьев Андреасян, заняв вторую строчку. Бронзу зрительских симпатий вольный ремейк популярной советской анимации получил на КИОН, четвертое место – в Okko, а на «Кинопоиске» детская комедия стала шестой.

Права на показ участников прошлогодней «новогодней битвы», фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, поделили между собой пять представленных в рейтинге стримингов, два из которых совпали. Проект ЦПШ выше всего поднялся на «Кинопоиске», разместившись на четвертом месте. В онлайн-кинотеатрах «Иви» и Okko первая часть экранизации книги Александра Волкова стала седьмой и восьмой соответственно, а на Wink – девятой. Сказка из франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ наиболее высокую позицию заняла на «Иви», где за 2025 год в целом выросло потребление семейного контента в полнометражном сегменте. Тут у фильма третье место. На производящей платформе Start проект с Кириллом Зайцевым стал четвертым по итогу года, в Okko – шестым, а на Wink – восьмым.

А вот среди иностранных релизов такого единодушия не получилось – в годовом рейтинге их всего шесть, из которых дублирующимся оказался лишь январский проект АНОРА. Впрочем, оскароносное драмеди проявило себя блестяще, заняв первое место на «Кинопоиске» и третье – на Start.

В сериальном сегменте эффективнее всего работали проекты, которые онлайн-кинотеатры создавали в копродукции или выпускали при партнерской поддержке. Причем лидером по сотрудничеству стала площадка Start. Илья Алексеев, CEO онлайн-кинотеатра Start, отмечает стратегические изменения в работе платформы: «2025 год стал очень результативным. Мы пересмотрели свою стратегию развития и приняли решение перестать лицензировать собственные сериалы другим онлайн-кинотеатрам, сделав ставку на расширение дистрибуции подписки Start и запустив премиальную подписку с отборным контентом. Благодаря ей зрители всех онлайн-кинотеатров могут смотреть в одной подписке все фильмы и сериалы из библиотеки Start, а также лучшие фильмы и сериалы со всего рынка. Среди ярких экспериментов, которые мы точно будем продолжать развивать, отмечу нейрокомедию «Феофан» – наша команда первой в России сделала сериал, где все герои созданы при помощи искусственного интеллекта. Этот проект стал прорывом для отечественного ИИ-контента, мы запустили его как эксперимент, а в итоге сделали событие».

Совместный сериал Start и Okko «Лихие» стал лидером на первом стриминге и вторым – на партнерском. Okko за 2025 год окончательно утвердился как площадка для сложных драм с мощной триллер-составляющей: первое место зрители отдали сериалу «Аутсорс», третье – недавнему релизу «Как приручить лису», а на седьмом месте оказалась «Трасса», привлекающая публику с 2024 года.

Лидером по просмотрам в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск» стал триллер «Фишер». Не меньшим спросом на площадке «Ростелекома» пользовался в течение года проект «Дети перемен», который стал здесь пятым и вторым – у партнера, стриминга Start.

Еще один совместный сериал площадки Start, медицинский триллер «Хирург», стал на ней восьмым, но отлично показал себя на «Иви», с которым продукт производился. Директор по контентной стратегии и аналитике онлайн-кинотеатра «Иви» Роман Бобров в целом доволен результатами года и отметил жанровое расширение библиотеки: «В 2025 году мы продолжили делать «Иви» удобнее, а контент – разнообразнее. В ушедшем году запустили новые оригинальные проекты – среди них «Хирург», «Константинополь» и другие, а совсем скоро нас ждет долгожданный финал второго сезона «Золотого дна». В 2026 году каталог «Иви» продолжит стабильно пополняться новинками, которые порадуют фанатов совершенно разных жанров».

Мистический комедийный детектив «Подслушано в Рыбинске» в онлайн-кинотеатре Start занял третье место. Для Premier проект с Тимофеем Трибунцевым стал флагманским. На втором месте в онлайн-кинотеатре ГПМ тоже коллаборация со Start – мокьюментари-комедия «Олдскул». На партнерском стриминге она стала седьмой.

А на рейтинги «Кинопоиска» оказала существенное влияние осенняя сделка, как подчеркивает пресс-служба стриминга: «В партнерстве с ТНТ каталог онлайн-кинотеатра пополнился хитами телеканала, в декабре на «Кинопоиске» вышли новинки, среди которых «Телохранители», «Полярный» и «Про это самое», а также вечнозеленые хиты вроде «Реальных пацанов» или «Физрука». Флагманские проекты также появляются на сервисе после телеэфира: так подписчики «Кинопоиска» смогли увидеть новый сезон «Полярного», а в новогоднюю ночь аудитория НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ШУРИКА достигла 1 миллиона подписчиков «Яндекс Плюса».

Стабильность в предпочтениях демонстрируют пользователи КИОН. Проект «Жизнь по вызову» остается лидером несколько лет подряд. А на третьем месте оказалась тоже работа с Павлом Прилучным, но более комедийная, «Виноград».

С годовым рейтингом в БК вернулся онлайн-кинотеатр «Амедиатека», с 2024 года существенно сменивший фаворитов. На площадке можно посмотреть все сезоны зомби-экшна «Ходячие мертвецы» и его спин-оффы, которые заняли первое, восьмое и десятое места рейтинга. Онлайн-площадка также славится большой библиотекой аниме. Нашумевший в 2025 году полнометражный релиз ДАНДАДАН: ЗЛОЙ ГЛАЗ, купленный «Амедиатекой» для широкого проката, поддерживался на платформе одноименным сериалом «Дандадан», занявшим шестую строчку. Нашлось в рейтинге место и для российского проекта – второй сезон «Душегубов» привлек внимание и вознес детектив на четвертую позицию.

Важно отметить, что в детском сегменте, как полнометражном, так и сериальном, уже не первый год на всех площадках с успехом работает франшиза «Три кота», отметившая десятилетие в конце 2025 года. И в целом даже на таких «взрослых» площадках, как КИОН, стало больше аудитории помладше. Так, например, пресс-служба «Кинопоиска» отмечает рост аудитории детско-семейного сегмента: 40% подписчиков хотя бы раз за год включали мультфильм или семейное кино, благодаря чему мультфильмы не покидали топ-10 онлайн-кинотеатра в течение 304 дней.

Фото: кадр из фильма БАТЯ 2. ДЕД

30.01.2026 Автор: Вероника Скурихина