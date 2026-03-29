Обзор изменений графика релизов на неделе 23–29 марта 2026 года

Новая дата «Черного шелка», триллер с Евой Грин и Сэмюэлем Л. Джексоном, а также многое другое

На минувшей неделе «НМГ Кинопрокат» сдвинул релиз двух своих проектов: ретродетектив ЧЕРНЫЙ ШЕЛК ушел с 19 февраля 2027 года на 31 марта 2027-го, а военная мелодраму АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА – с 22 апреля 2027 года на 30 сентября 2027-го.

«Атмосфера Кино» заявила на 4 июня мультфильм ШЕВЕЛИ ПЕРЬЯМИ!.

Централ Партнершип поставил на 30 апреля семейную ленту ФЛАВИЯ. ЮНЫЙ ДЕТЕКТИВ. В актерском составе проекта задействованы Джонатан Прайс, Мартин Фриман и Тоби Джонс.

«Парадиз» выпустит 12 ноября триллер СЫГРАТЬ В ЯЩИК, главные роли в котором сыграли Ева Грин и Сэмюэл Л. Джексон. Экшн-триллер TURNBUCKLE сдвинулся с 1 на 15 октября. Ранее там стоял боевик КАК ОГРАБИТЬ БАНК от режиссера ДЭДПУЛА 2 Дэвида Литча – теперь лента ушла на 29 октября. Мультфильм ЗАЧАРОВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО переместился с 30 апреля на 18 июня, фантастический боевик БРЕМЯ – с 9 июня на 1 октября, а драматический экшн Пола Гринграсса THE UPRISING – с 16 на 26 ноября.

«Иноекино» вновь покажет на больших экранах драматический триллер Ингмара Бергмана ПЕРСОНА. Лента с Биби Андерссон и Лив Ульман, которая отмечает в этом году свой 60-летний юбилей, вернется в кинотеатры с 23 апреля.

«Вольга» сдвинула релиз комедии МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ с 9 июля на 10 сентября. Главные роли в картине сыграли популярные стендап-исполнительницы Алиса Дударева, Найка Казиева, Маргарита Родина и Екатерина Моргунова.

U Films анонсировал две новинки – драму ПОКИДАЯ СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ (30 апреля) и драмеди БЕСПЕЧНЫЙ ВОЗРАСТ (4 июня).

«Кинотайм» выпустит 16 апреля татарстанский фильм ГОРА ВЛЮБЛЕННЫХ. Картина, снятая по повести Ильдара Юзеева, рассказывает о целой эпохе людей, в чьи судьбы безжалостно вторглась война.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНЫЙ ШЕЛК