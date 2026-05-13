Предпродажи уикенда: мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» вырвался вперед среди новинок

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим анимацию ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG), комедию СВОЯ В ДОСКУ (NKI) и фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ (KNLG).

Новый мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ предварительно освоил 1,214 млн рублей. Новинка смогла превзойти такие аналоги, как ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн), МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (1,02 млн рублей, стартовые сборы – 43,8 млн), ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (806,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,1 млн), МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (447,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн). В то же время выше новинки остались мультфильмы ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (3 млн рублей, стартовые сборы – 71,7 млн без учета превью), ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 69,3 млн) и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (1,87 млн рублей, стартовые сборы – 69,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 3,021 ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 2,606 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 1,870 ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ 1,214 ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 1,108 МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС 1,020 ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ 0,881 МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ 0,673 СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 0,448

Комедия СВОЯ В ДОСКУ смогла предварительно заработать 207,1 тысячи рублей. Это меньше, чем было у лент НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), Я ДЕЛАЮ ШАГ (640,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн) и МАМЕ СНОВА 17 (223,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) НАЧАТЬ СНАЧАЛА 672,0 Я ДЕЛАЮ ШАГ 640,1 МАМЕ СНОВА 17 223,7 СВОЯ В ДОСКУ 207,1

Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ предварительно собрал 53,1 тысячи рублей. Новинка уступила проектам ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН (236,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн), ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (198,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,7 млн), ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (99,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (73,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (59,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн). В то же время картина сработала идентично фильму ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ (52,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн) и опередила релизы АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (49,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ (45,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (39,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН 236,3 ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ 198,7 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ 99,8 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ 73,6 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 59,8 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ 53,2 ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ 53,1 АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ 49,2 СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ 45,6 ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ 39,9

Фото: кадр из мультфильма ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ

13.05.2026 Автор: Никита Никитин