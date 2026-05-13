Предпродажи уикенда: мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» вырвался вперед среди новинок
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим анимацию ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (NMG), комедию СВОЯ В ДОСКУ (NKI) и фильм ужасов ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ (KNLG).
Новый мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ предварительно освоил 1,214 млн рублей. Новинка смогла превзойти такие аналоги, как ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (1,108 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн), МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС (1,02 млн рублей, стартовые сборы – 43,8 млн), ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ (806,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 25,1 млн), МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (672,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 29,1 млн) и СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ (447,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн). В то же время выше новинки остались мультфильмы ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (3 млн рублей, стартовые сборы – 71,7 млн без учета превью), ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 69,3 млн) и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (1,87 млн рублей, стартовые сборы – 69,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
|3,021
|ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
|2,606
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2
|1,870
|ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
|1,214
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
|1,108
|МАША И МЕДВЕДЬ. ПАРК ЧУДЕС
|1,020
|ГЕРОЙЧИКИ. НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
|0,881
|МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ
|0,673
|СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
|0,448
Комедия СВОЯ В ДОСКУ смогла предварительно заработать 207,1 тысячи рублей. Это меньше, чем было у лент НАЧАТЬ СНАЧАЛА (672 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), Я ДЕЛАЮ ШАГ (640,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн) и МАМЕ СНОВА 17 (223,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|НАЧАТЬ СНАЧАЛА
|672,0
|Я ДЕЛАЮ ШАГ
|640,1
|МАМЕ СНОВА 17
|223,7
|СВОЯ В ДОСКУ
|207,1
Хоррор ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ предварительно собрал 53,1 тысячи рублей. Новинка уступила проектам ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН (236,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,9 млн), ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ (198,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,7 млн), ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ (99,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,1 млн), ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (73,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,7 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (59,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн). В то же время картина сработала идентично фильму ужасов ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ (52,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн) и опередила релизы АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ (49,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ (45,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,5 млн) и ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ (39,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВЫЙ АТТРАКЦИОН
|236,3
|ОНО. КОШМАР НА МЕЙПЛ-СТРИТ
|198,7
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. НОВАЯ КРОВЬ
|99,8
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ
|73,6
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
|59,8
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. РИТУАЛЬНЫЙ ДОМ
|53,2
|ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. СЕУЛ
|53,1
|АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ
|49,2
|СОМНИЯ: ОБИТЕЛЬ КОШМАРОВ
|45,6
|ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. МОСТ ПРИЗРАКОВ
|39,9
Фото: кадр из мультфильма ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ
13.05.2026 Автор: Никита Никитин