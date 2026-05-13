«Союзмультфильм» и «Атмосфера кино» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Соглашение затрагивает франшизы «Малуша», «Тайны Чароводья» и другие проекты «Союзмультфильма»

Киностудия «Союзмультфильм» и прокатная кинокомпания «Атмосфера кино» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Согласно условиям договора, дистрибьютору предоставляется приоритетное право проката полнометражных анимационных и игровых фильмов киностудии.

Одним из первых проектов в рамках заключенного соглашения станет анимационный фильм МАЛУША И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЦАРЕВИЧ, который положит начало новой франшизе. Картина создается по мотивам произведения Олега Роя и рассказывает историю маленькой хранительницы леса Малуши и заколдованного медведя-царевича, отправляющихся в путешествие по волшебному миру, чтобы спасти свое царство. Одновременно c этим ведется работа над полнометражной анимационной экранизацией пьесы Антона Чехова «Чайка», которая станет первым опытом «Союзмультфильма» по переносу классической драматургии в формат анимации. Еще один проект в разработке – серия фильмов по книгам Юлии Ивановой «Тайны Чароводья». История объединяет элементы фэнтези и семейной драмы и рассказывает о соперничестве двух сестер в мире магии. Проект ориентирован на подростковую аудиторию и станет одной из первых отечественных анимационных франшиз в жанре фэнтези.

«Зрительский успех фильма сегодня, выстраивание пути создания настоящего хита зависит во многом от механики его дистрибуции, и в этой области у «Атмосферы кино» есть значительная и не раз доказавшая свою успешность экспертиза. Наша задача состоит в том, чтобы совместными усилиями вывести полнометражные анимационные франшизы в лидеры проката, что крайне непросто в условиях конкуренции с семейным кино, а также текущих трендов и зрительских предпочтений. «Союзмультфильм» наряду с анимационным контентом начнет выпускать игровое кино, и мы готовим несколько по-настоящему качественных проектов к прокату в 2027-2028 годах. В синергии с лидером рынка кинопроката, я уверена, мы сможем сформировать новый ландшафт популярных российских героев и историй», – рассказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

В кинокомпании «Атмосфера кино» также отметили значимость партнерства.

«Для нас большая честь и знаковое событие – заключить стратегическое партнерство со студией «Союзмультфильм», которая в этом году отмечает 90-летний юбилей. Результаты бокс-офиса последних лет показывают, что качественное семейное кино, привлекающее зрителей всех поколений, актуально как никогда. Уверены, что, объединив наши ресурсы и производственные мощности студии, мы не только установим новые рекорды, но еще раз докажем, что добрый, умный контент для всей семьи востребован широкой аудиторией и способен задавать тенденции в индустрии развлечений», – поделились соучредители компании «Атмосфера кино», генеральный директор Вадим Иванов и директор по стратегии и маркетингу Николай Борунков.

Как известно, у «Атмосферы Кино» заключены соглашения о долгосрочном партнерстве с компаниями Arna Media, Legio Felix и другими ведущими игроками рынка. К примеру, сотрудничество с Legio Felix предполагает совместную разработку и выпуск примерно двадцати полнометражных проектов в ближайшие 6-7 лет.