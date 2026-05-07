top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Газпром-Медиа Холдинг» может организовать временный Дом кино на базе кинотеатра «Октябрь»

«Газпром-Медиа Холдинг» может организовать временный Дом кино на базе кинотеатра «Октябрь»

Автор: БК

7 мая 2026

Об этом заявил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров в разговоре с ТАСС прокомментировал инициативу о воссоздании Центрального дома кино. По его словам, идея организовать временный Дом кино на базе кинотеатра «Октябрь» является «прагматичным и интересным вариантом».

«Площадка обладает уникальной историей, удобной логистикой в самом сердце Москвы и серьезными техническими возможностями, которые сегодня позволяют проводить мероприятия любого уровня. Теоретически «Октябрь» вполне мог бы стать как временной площадкой для возрожденного Дома кино, так и полноценной постоянной резиденцией - все зависит от функциональной концепции, которую предложат инициаторы», – заявил Жаров.

Гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» также добавил, что вопрос возрождения Дома кино находится в компетенции правительства Москвы и лично мэра города. «Если Сергей Собянин и его команда посчитают возможным и нужным поддержать обращение творческой общественности и принять решение о воссоздании Дома кино именно на базе кинотеатра «Октябрь» – мы отнесемся к этому с глубоким уважением и благодарностью», – сказал он.

Напомним, что Центральный дом кино был закрыт на реконструкцию в феврале 2025 года. Предполагается, что окончание всех работ завершится к декабрю 2028-го.  

Фото: официальный сайт кинотеатра

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Международная касса: «Дьявол носит Prada 2» показал второй старт года среди голливудских релизов
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 7-10 мая
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках мая
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Okko рассказал о новинках мая
Подробнее
Названы победители Конкурса короткометражных фильмов ФПРК
Подробнее
ИРИ подвел итоги конкурсов на создание молодежного контента и ИИ-контента
Подробнее
Касса России: военная драма «Семь верст до рассвета» стартовала с третьей строчки
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Коммерсант» вырывает победу
Подробнее
Американская киноакадемия радикально обновила правила «Оскара»
Подробнее
Выручка «Газпрома» от медиабизнеса составила 173,2 млрд рублей в 2025 году
Подробнее
Режиссер «Золотого дна» снимет новую версию «Курьера»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мая
Подробнее
НМГ и Россотрудничество проведут зарубежные показы военно-патриотических проектов к 9 Мая
Подробнее
Режиссер «Спутника» снимет Дэйва Франко в триллере про вторжение инопланетян
Подробнее
Каннский кинофестиваль объявил состав жюри
Подробнее
Гильдия актеров США достигла соглашения со студиями и стримингами
Подробнее
Еще один год: итоги 2025 года для онлайн-кинотеатров
Подробнее
Американская касса: сиквел «Дьявол носит Prada» стал безоговорочным лидером
Подробнее

Новости по теме

«Газпром-Медиа» и правительство Москвы прорабатывают план реконструкции кинотеатра «Октябрь»
Подробнее
«Каро» вложит 150 млн в реновацию «Октября»
Подробнее
Пожар в московском Доме кино не остановит кинопоказы
Подробнее
Московский Дом Кино займется коммерческим кинопоказом
Подробнее
На AFM-2012 будет восемь тысяч участников
Подробнее