«Газпром-Медиа Холдинг» может организовать временный Дом кино на базе кинотеатра «Октябрь»

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров в разговоре с ТАСС прокомментировал инициативу о воссоздании Центрального дома кино. По его словам, идея организовать временный Дом кино на базе кинотеатра «Октябрь» является «прагматичным и интересным вариантом».

«Площадка обладает уникальной историей, удобной логистикой в самом сердце Москвы и серьезными техническими возможностями, которые сегодня позволяют проводить мероприятия любого уровня. Теоретически «Октябрь» вполне мог бы стать как временной площадкой для возрожденного Дома кино, так и полноценной постоянной резиденцией - все зависит от функциональной концепции, которую предложат инициаторы», – заявил Жаров.

Гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» также добавил, что вопрос возрождения Дома кино находится в компетенции правительства Москвы и лично мэра города. «Если Сергей Собянин и его команда посчитают возможным и нужным поддержать обращение творческой общественности и принять решение о воссоздании Дома кино именно на базе кинотеатра «Октябрь» – мы отнесемся к этому с глубоким уважением и благодарностью», – сказал он.

Напомним, что Центральный дом кино был закрыт на реконструкцию в феврале 2025 года. Предполагается, что окончание всех работ завершится к декабрю 2028-го.

