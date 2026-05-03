Новинки мая в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»

В числе майских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – музыкальная комедия КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ. Главные роли в истории о разлученных братьях исполнили Демис Карибидис и Михаил Галустян.

Кроме того, пользователей платформы ждут драма Паоло Соррентино ГРАЦИЯ, спин-офф «Универа» с Виталием Гогунским, приключенческая фантастика КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА и многое другое.

Уже на сервисе:

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (семейный, реж. Александр Амиров)

Василисе удалось избавиться от проклятия Кощея, и теперь она готовится к свадьбе с Иваном. Но церемонии не суждено завершится: невесту похищает пробудившееся древнее зло. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в путешествие в волшебное Тмутараканское царство. Героев ждет множество испытаний, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить темную магию.

ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ (аниме, реж. Тацуя Ёсихара)

Молодой охотник на демонов Дэндзи собирался на свидание со своей возлюбленной Макимой, но попал под ливень. Укрывшись от дождя, он случайно встретил девушку по имени Резе, работающую в соседнем кафе. Между ними завязался приятный разговор, после которого жизнь Дэндзи начала меняться.

С 4 мая:

«Кузя. Путь к успеху» (комедия, реж. Александр Назаров)

После громкого ухода из университета Эдуард Кузьмин, он же Кузя, возвращается в родную Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Непосредственность и нестандартный подход позволяют ему вывести хозяйство на новый уровень, но недоброжелатели плетут интриги. Они хотят использовать Кузю для того, чтобы разрушить колхоз, продать землю и построить платную трассу. Кузя не подозревает о коварных планах и борется за Агаповку. А за его внимание, тем временем, сражаются соседка Верка и городская девушка Даша.

С 7 мая:

КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (фантастический, реж. Сангаджиев)

Однажды мальчик Игорь получает в подарок на день рождения собаку по кличке Лида, которая до этого побывала в космосе и приобрела одну очень необычную способность. Когда Игорь сбегает из дома, с помощью Лиды он встречает 40-летнего себя из будущего и узнает тревожную новость: через три дня его отец-космонавт может погибнуть при старте ракеты. Вместе герои отправляются на Байконур, чтобы предотвратить полет.

«Дети перемен», 2-й cезон (криминальная драма, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

На «Кинопоиске» в опции Start

Флора Борисовна становится главой криминальной группировки и развивает бизнес. Это влияет на ее отношения с сыновьями: семья отдаляется друг от друга, а Петр в итоге решает бросить вызов матери.

С 14 мая:

«Майкл Джексон и его история» (документальный, реж. Софи Клэр Фуллер)

По мультиподписке «Плюс с Амедиатекой» и Start на «Кинопоиске»

Кинохроника прослеживает путь Майкла Джексона – короля поп-музыки, навсегда изменившего жанр. От ранних выступлений и первых рекордов до мировых туров и культовых клипов: документальный сериал показывает путь человека, чье влияние вышло далеко за пределы сцены, а успех шел рука об руку со скандалами, связанными с насилием и шокирующими пристрастиями. Архивные записи, редкие интервью и хроника эпохи складываются в портрет не просто звезды, а культурного феномена, определившего звучание и визуальный язык целых поколений.

С 28 мая:

ГРАЦИЯ (драма, реж. Паоло Соррентино)

Вымышленный президент Италии Мариано де Сантис готовится выйти на пенсию, но перед заслуженным отдыхом ему предстоит принять два важных решения: подписать ли закон об эвтаназии и даровать ли помилование двум осужденным.

Также в мае:

ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (семейный, реж. Виктор Лакисов)

Домовенок Кузя живет с Наташей и ее семьей, баба Яга перебралась в мир людей и неожиданно стала помощницей для окружающих. Все идет своим чередом, пока в доме Кузи не появляется загадочная девочка-домовенок Тихоня: с ее приходом начинается новая волна волшебных и опасных событий, а героям предстоит вновь объединиться, чтобы защитить мир от Кощея.

КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ (комедия, реж. Марюс Вайсберг)

Доступен для покупки в магазине «Кинопоиска»

Разлученные в детстве братья – благородный полицейский Рамаш и хитрый бандит Шамар – пытаются разобраться в обстоятельствах смерти своих родителей, которые много лет назад погибли в пожаре. Расследование выводит братьев на след виновника возгорания: им оказывается главный меценат и покровитель города Хурмада.

«Земля-снежок» (аниме, реж. Мунэхиса Сакаи)

новые серии

По мультиподписке «Плюс с Амедиатекой» и Start на «Кинопоиске»

Аниме-сериал в жанре научной фантастики, который рассказывает о сражении людей с галактическими монстрами и апокалипсисе, который случился после него. Главный герой, простой школьник Тэцуо, ставший пилотом, и его робот Юкио дают пришельцам отпор. Однако в решающей битве земляне начинают терпеть поражение, механический гигант жертвует собой ради спасения хозяина, а сам парнишка погружается на восемь лет в сон, дрейфуя в криокапсуле. После пробуждения Тэцуо ждет шокирующее открытие: Земля оказывается полностью покрыта снегом и напоминает ледяную пустошь. Что случилось с его родной планетой, какие существа на ней теперь обитают и остался ли в живых кто-то из близких Тэцуо?

Фото: кадр из фильма КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ