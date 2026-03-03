top banner

Николай Буц станет новым гендиректором «Кинопоиска»

Автор: БК

3 марта 2026

Ожидается, что он вступит в должность уже в марте

В онлайн-кинотеатре «Кинопоиска» перестановки – новым руководителем платформы станет Николай Буц, ранее занимавший пост директора по контенту.

Ожидается, что он вступит в должность уже в марте. Буц работал на позиции главы «Кинопоиска» по контенту с 2021 года и среди прочего укреплял сотрудничество с другими онлайн-кинотеатрами и телеканалами.

Ранее должность гендиректора «Кинопоиска» занимал Александр Дунаевский, который теперь возглавит направление персональных ИИ-продуктов Плюса и Фантеха. В новой должности он сосредоточится на развитии технологий искусственного интеллекта и их внедрении в развлекательные сервисы Яндекса.

В свою очередь, вместо Буца контентную стратегию «Кинопоиска» теперь будет развивать Ольга Рыбакова, которая прежде занималась лицензированием видеоконтента в Фантехе Яндекса.

Фото: пресс-служба «Кинопоиска»

