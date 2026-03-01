Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start

«Чебурашка 2», «Горничная» и многое другое

Одной из главных новинок марта в онлайн-кинотеатре Start станет семейная лента ЧЕБУРАШКА 2. Продолжение приключений ушастика и его друзей появится на платформе 7 марта.

Помимо этого, пользователей стриминга ждут драма «Время Счастливых», триллер ГОРНИЧНАЯ, новые серии третьего сезона «Вампиров средней полосы» и многое другое.

Уже на сервисе:

ЧЕБУРАШКА 2. СВЕТ, КАМЕРА, АПЕЛЬСИН! (документальный)

Как говорит сценарист картины Вячеслав Зуб, «Чебурашка — это терапевтический зверек», и его возвращения ждали миллионы зрителей. Разочаровать их было нельзя — на команде фильма лежала большая ответственность. Сколько человек пришлось одеть в костюм крокодила, как строились впечатляющие джунгли и почему вместо апельсинов Ольга Кузьмина хрустела чипсами? Режиссер Дмитрий Дьяченко, а также актеры и съемочная группа фильма «Чебурашка 2» раскрывают все секреты масштабного продолжения.

ПРОСТОКВАШИНО (семейный, реж. Сарик Андреасян)

Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто-то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревн. Простоквашино.

БЕГУЩАЯ ПО ЛЬДУ (триллер, реж. Таави Вартия)

Звезда фигурного катания Эмили теряется во время промо-мероприятия в Арктике и оказывается одна на льдине. Когда белая плита начинает дрейфовать на юг и таять, фигуристка пытается выжить любой ценой.

С 5 марта:

«Время Счастливых» (драма, реж. Илья Силаев)

Также в Okko

Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире номер 13. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и, самое главное, вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами? Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству. Смогут ли Счастливые снова стать счастливыми, а дочь Раисы — докопаться до правды спустя 13 лет после смерти матери?

С 7 марта:

ЧЕБУРАШКА 2 (семейная, реж. Дмитрий Дьяченко)

Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Героев приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры, Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения! Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой. Смогут ли они исправить ситуацию и научиться прислушиваться друг к другу?

Также в марте:

ГОРНИЧНАЯ (триллер, реж. Пол Фиг)

Недавно вышедшая из тюрьмы Милли готова на все ради хорошей работы. Предложение семьи Винчестер устроиться к ним в роскошный особняк горничной с проживанием кажется девушке невероятной удачей. Но за внешним фасадом идеальной семьи может скрываться нечто пугающее. Придирки и поведение хозяйки Нины с каждым днем становятся все более странными, а ее супруг Эндрю проявляет повышенное внимание к симпатичной помощнице по дому. Неужели в погоне за лучшей жизнью Милли снова угодила в ловушку?

«Дети перемен. Новый сезон» (криминальная драма, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

Также на Wink

новые серии – 5 и 12 марта, финал сезона – 19 марта

Во втором сезоне Флора больше не простой водитель троллейбуса, она теперь главарь группировки, контролирующей успешный — естественно, незаконный — бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан отдаляется, Петр ненавидит мать, и только Юра не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.

«Вампиры средней полосы», 3-й сезон (комедийный детектив, реж. Алексей Акимов)

новые серии – 6, 13, 20 и 27 марта

Финал третьего сезона станет завершением истории смоленских вампиров и наконец-то даст поклонникам ответы на давно мучившие их вопросы. Что будет с хранителями? Получится ли у Женька контролировать Василиска? Какая судьба ждет семью деда Славы и Ольгу с ее малышом? Остановятся ли уральские в своей жажде крови? Ответы узнаем уже совсем скоро.

