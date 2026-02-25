Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Кутюр»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Поскольку данные отдельных релизов отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим драму КУТЮР (CPF), комедию ДРАНИКИ (AK) и военную драму МАЛЫШ (CAO).
Предпродажи фильма КУТЮР составили 1,3 млн рублей. Картина с участием Анджелины Джоли обошла большинство похожих картин, включая другую работу актрисы МАРИЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 10,5 млн), а также ленты ПАРТЕНОПА (998,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн), ДВОРЕЦ (976,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,2 млн), ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), ГЛАВНАЯ РОЛЬ (525,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,6 млн без учета превью). В то же время новинка уступила картине МАДАМ КЛИКО (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 17,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАДАМ КЛИКО
|1,618
|КУТЮР
|1,317
|МАРИЯ
|1,121
|ПАРТЕНОПА
|0,998
|ДВОРЕЦ
|0,977
|ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ
|0,815
|ГЛАВНАЯ РОЛЬ
|0,526
Военная драма МАЛЫШ предварительно собрала 565,5 тысяч рублей. Новинка уступила фильму 9 СЕКУНД (934,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,3 млн), но оставила позади похожие по жанру ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (550,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн), СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (136,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн) и СВИДЕТЕЛЬ (115,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|9 СЕКУНД
|934,3
|МАЛЫШ
|565,5
|ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ
|550,7
|СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ
|136,8
|СВИДЕТЕЛЬ
|115,7
Семейная комедия ДРАНИКИ отметилась предварительным результатом в 466,8 тысячи рублей. Лента недотянула до картины МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), но превзошла другие похожие ленты: ЛЫСЫЙ НЯНЬ (246,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,9 млн), КОЛБАСА (201,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (148,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,7 млн) и НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (111,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА
|504,7
|ДРАНИКИ
|466,8
|ЛЫСЫЙ НЯНЬ
|246,6
|КОЛБАСА
|201,8
|МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ
|148,3
|НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ
|111,6
Фото: кадр из фильма КУТЮР
25.02.2026 Автор: Никита Никитин