Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Кутюр»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Поскольку данные отдельных релизов отображаются не совсем корректно из-за позднего появления в системе, сегодня мы рассмотрим драму КУТЮР (CPF), комедию ДРАНИКИ (AK) и военную драму МАЛЫШ (CAO).

Предпродажи фильма КУТЮР составили 1,3 млн рублей. Картина с участием Анджелины Джоли обошла большинство похожих картин, включая другую работу актрисы МАРИЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 10,5 млн), а также ленты ПАРТЕНОПА (998,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,2 млн), ДВОРЕЦ (976,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,2 млн), ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (814,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), ГЛАВНАЯ РОЛЬ (525,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,6 млн без учета превью). В то же время новинка уступила картине МАДАМ КЛИКО (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 17,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАДАМ КЛИКО 1,618 КУТЮР 1,317 МАРИЯ 1,121 ПАРТЕНОПА 0,998 ДВОРЕЦ 0,977 ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 0,815 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 0,526

Военная драма МАЛЫШ предварительно собрала 565,5 тысяч рублей. Новинка уступила фильму 9 СЕКУНД (934,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,3 млн), но оставила позади похожие по жанру ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (550,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,2 млн), СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ (136,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн) и СВИДЕТЕЛЬ (115,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) 9 СЕКУНД 934,3 МАЛЫШ 565,5 ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ 550,7 СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ 136,8 СВИДЕТЕЛЬ 115,7

Семейная комедия ДРАНИКИ отметилась предварительным результатом в 466,8 тысячи рублей. Лента недотянула до картины МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (504,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,6 млн), но превзошла другие похожие ленты: ЛЫСЫЙ НЯНЬ (246,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,9 млн), КОЛБАСА (201,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,8 млн), МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (148,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 8,7 млн) и НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ (111,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс рублей) МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 504,7 ДРАНИКИ 466,8 ЛЫСЫЙ НЯНЬ 246,6 КОЛБАСА 201,8 МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ 148,3 НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ 111,6

Фото: кадр из фильма КУТЮР

25.02.2026 Автор: Никита Никитин