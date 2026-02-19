Онлайн-кинотеатр Start подвел итоги 2025 года

Совокупное количество платных подписчиков сервиса к концу 2025 года составило 9 млн человек

Онлайн-кинотеатр Start поделился итогами 2025 года. Совокупное количество платных подписчиков сервиса на протяжении 2025 года выросло в 2,7 раз, достигнув 9 млн человек, включая подписчиков самого онлайн-кинотеатра и подписчиков от партнерской подписки.

Выручка от подписки выросла на 68% и составила 11,5 млрд рублей.

Рост базы платных пользователей и выручки онлайн-кинотеатра от подписки в значительной степени был обеспечен запуском партнерской подписки Start с отборным контентом в других онлайн-кинотеатрах.

По оценке Start, дистрибуция партнерской подписки на других площадках может привлечь на рынок до 40 млрд рублей выручки дополнительно по итогам 2027 года. Цель сервиса – продолжить рост базы платящих подписчиков, чтобы к концу 2027 года она достигла 16 млн человек.

Запуск партнерской подписки Start на других стримингах стартовал в начале 2025 года, одновременно с отказом онлайн-кинотеатра от лицензирования сериалов собственного производства. Сейчас партнерская подписка доступна во всех крупных онлайн-кинотеатрах – «Кинопоиске», Иви, Okko, Wink, Premier и Kion.

«Создание партнёрской подписки с отборным контентом стало ответом на новый этап развития рынка. Сегодня большинство игроков всё более избирательно подходят к закупкам и производству originals, оптимизируя инвестиции на фоне замедления темпов роста индустрии. В этих условиях рынку требуются новые драйверы выручки и более гибкие модели монетизации. Поэтому вместо продажи отдельных тайтлов мы сделали ставку на развитие партнёрской подписки –технологическую интеграцию нашего контента в другие платформы. Уже спустя год мы видим, что это решение позволило компенсировать доходы от лицензирования и привлечь новых платящих подписчиков Start. Более того, такая модель помогает партнёрам усиливать ценность их предложения и положительно влияет на показатели ARPU и lifetime, формируя дополнительную выручку для всего рынка онлайн-кинотеатров», – подчеркнул генеральный директор онлайн-кинотеатра Start Илья Алексеев.

Подписка Start на сторонних площадках реализована по принципу «кинотеатр в кинотеатре» – через технологическую интеграцию с партнерами. На стороне Start остаются отбор, программирование, маркетинг контента, а также технологическая интеграция, а на стороне партнерских онлайн-кинотеатров взаимодействие с пользователем и допродажа ему подписки с отборным контентом. Партнерская подписка Start включает большинство фильмов и сериалов Start, базовую библиотеку онлайн-кинотеатра и хиты других платформ. При этом Start продолжит привлекать подписчиков за счет премьерного окна и событийного маркетинга оригинальных сериалов, а далее открывать контент для подписчиков Start в других онлайн-кинотеатрах.