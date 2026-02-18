top banner

Аналитика


Предпродажи уикенда: «Король и Шут. Навсегда» опережает «Красавицу»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим историческую ленту КРАСАВИЦА (VLG), фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG) и триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ (AK). 

Благодаря фанатскому фактору вперед в плане предпродаж на данном этапе вырвался проект КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА. Однако в выходные инициативу должна перехватить уже семейная аудитория, за счет наплыва которой в лидеры уикенда может вырваться КРАСАВИЦА. Пока же у фэнтези-мюзикла набралось 9,2 млн рублей. Новинка совсем немного не дотянулась до музыкального байопика РУКИ ВВЕРХ! (9,6 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн), но собрала больше других фильмов из франшиз «Кинопоиска»: МАЖОР В ДУБАЕ (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 175,7 млн), МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 105 млн) и БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн).  

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
РУКИ ВВЕРХ! 9,600
КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА 9,164
МАЖОР В ДУБАЕ 5,356
МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 3,300
БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,181

Предварительный результат КРАСАВИЦЫ равен 4,8 млн рублей. Новинка выступила на одном уровне с проектами о МАНЮНЕ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн) и ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (4,66 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), и оставила позади множество других референсов: ПАЛЬМА 2 (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн), ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), а также первую ПАЛЬМУ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ 4,888
КРАСАВИЦА 4,819
МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА 4,662
ПАЛЬМА 2 3,712
МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ 3,703
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,747
ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  1,698
ПАЛЬМА 1,108

Триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ предварительно заработал 129,6 тысячи рублей. Это меньше, чем было у проектов ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (427,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 43,3 млн), ON И ОНА (346,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (254,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,4 млн) и СИНДРОМ (187,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 24,8 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК 427,8
ON И ОНА 346,1
СОВРИ МНЕ ПРАВДУ 254,8
СИНДРОМ 187,2
КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ 129,6

Фото: кадр со съемок фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

18.02.2026 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

Тина Канделаки: «Абсолютно точно «Сказка о царе Салтане» соберет полтора миллиарда»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» уверенно возглавила прокат
Подробнее
Касса четверга: «Сказка о царе Салтане» уверенно возглавила прокат
Подробнее
В Берлине открывается 76-й международный кинофестиваль
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 февраля 2026 года
Подробнее
Вечное якутское лето: итоги для кинематографа Республики Саха в 2025 году
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил предварительную программу
Подробнее
Доля кинопоказа на российском рынке офлайн-развлечений за шесть лет сократилась вдвое
Подробнее
В Красноярском крае откроют прием заявок на субсидии для кинопроизводителей
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 февраля
Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоятся дискуссии о детском и анимационном контенте
Подробнее
«Сказка о Царе Салтане» показала лучшие предпродажи среди зимних премьер вне новогодних праздников
Подробнее
«Сандэнс 2026»: Всего хорошего и спасибо за инди!
Подробнее
Касса России: «Сказка о царе Салтане» с большим отрывом возглавила прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» с отрывом возглавила прокат
Подробнее
Объявлен шорт-лист XIII премии АПКиТ
Подробнее
В Москве состоялась премьера драмы «Красавица»
Подробнее
Фонд кино изменил форму подачи документов для получения господдержки
Подробнее
В Москве состоялась премьера триллера «Кто-то должен умереть»
Подробнее
Стали известны победители премии «Большая цифра»
Подробнее