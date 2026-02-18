Предпродажи уикенда: «Король и Шут. Навсегда» опережает «Красавицу»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим историческую ленту КРАСАВИЦА (VLG), фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG) и триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ (AK).

Благодаря фанатскому фактору вперед в плане предпродаж на данном этапе вырвался проект КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА. Однако в выходные инициативу должна перехватить уже семейная аудитория, за счет наплыва которой в лидеры уикенда может вырваться КРАСАВИЦА. Пока же у фэнтези-мюзикла набралось 9,2 млн рублей. Новинка совсем немного не дотянулась до музыкального байопика РУКИ ВВЕРХ! (9,6 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн), но собрала больше других фильмов из франшиз «Кинопоиска»: МАЖОР В ДУБАЕ (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 175,7 млн), МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 105 млн) и БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) РУКИ ВВЕРХ! 9,600 КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА 9,164 МАЖОР В ДУБАЕ 5,356 МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР 3,300 БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,181

Предварительный результат КРАСАВИЦЫ равен 4,8 млн рублей. Новинка выступила на одном уровне с проектами о МАНЮНЕ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн) и ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (4,66 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), и оставила позади множество других референсов: ПАЛЬМА 2 (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн), ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), а также первую ПАЛЬМУ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ 4,888 КРАСАВИЦА 4,819 МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА 4,662 ПАЛЬМА 2 3,712 МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ 3,703 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ 1,747 ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1,698 ПАЛЬМА 1,108

Триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ предварительно заработал 129,6 тысячи рублей. Это меньше, чем было у проектов ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (427,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 43,3 млн), ON И ОНА (346,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (254,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,4 млн) и СИНДРОМ (187,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 24,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК 427,8 ON И ОНА 346,1 СОВРИ МНЕ ПРАВДУ 254,8 СИНДРОМ 187,2 КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ 129,6

Фото: кадр со съемок фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА

