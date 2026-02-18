Предпродажи уикенда: «Король и Шут. Навсегда» опережает «Красавицу»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим историческую ленту КРАСАВИЦА (VLG), фэнтези КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА (NMG) и триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ (AK).
Благодаря фанатскому фактору вперед в плане предпродаж на данном этапе вырвался проект КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА. Однако в выходные инициативу должна перехватить уже семейная аудитория, за счет наплыва которой в лидеры уикенда может вырваться КРАСАВИЦА. Пока же у фэнтези-мюзикла набралось 9,2 млн рублей. Новинка совсем немного не дотянулась до музыкального байопика РУКИ ВВЕРХ! (9,6 млн рублей, стартовые сборы – 225,6 млн), но собрала больше других фильмов из франшиз «Кинопоиска»: МАЖОР В ДУБАЕ (5,4 млн рублей, стартовые сборы – 175,7 млн), МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (3,3 млн рублей, стартовые сборы – 105 млн) и БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|РУКИ ВВЕРХ!
|9,600
|КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
|9,164
|МАЖОР В ДУБАЕ
|5,356
|МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР
|3,300
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|2,181
Предварительный результат КРАСАВИЦЫ равен 4,8 млн рублей. Новинка выступила на одном уровне с проектами о МАНЮНЕ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ (4,8 млн рублей, стартовые сборы – 98,7 млн) и ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (4,66 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), и оставила позади множество других референсов: ПАЛЬМА 2 (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 146,3 млн), МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 139,3 млн), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 69,4 млн), ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), а также первую ПАЛЬМУ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 103,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В МОСКВЕ
|4,888
|КРАСАВИЦА
|4,819
|МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
|4,662
|ПАЛЬМА 2
|3,712
|МАНЮНЯ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДЕРЕВНЕ
|3,703
|ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ
|1,747
|ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|1,698
|ПАЛЬМА
|1,108
Триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ предварительно заработал 129,6 тысячи рублей. Это меньше, чем было у проектов ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК (427,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 43,3 млн), ON И ОНА (346,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,3 млн), СОВРИ МНЕ ПРАВДУ (254,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,4 млн) и СИНДРОМ (187,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 24,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
|427,8
|ON И ОНА
|346,1
|СОВРИ МНЕ ПРАВДУ
|254,8
|СИНДРОМ
|187,2
|КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
|129,6
Фото: кадр со съемок фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
18.02.2026 Автор: Никита Никитин