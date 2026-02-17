top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В Красноярском крае откроют приём заявок на субсидии для кинопроизводителей

В Красноярском крае откроют приём заявок на субсидии для кинопроизводителей

Автор: БК

17 февраля 2026

Он пройдет с 2 марта по 1 апреля 2026 года

С 2 марта по 1 апреля 2026 года пройдет первый этап конкурсного отбора на предоставление субсидий кинопроизводителям на съемки фильмов на территории Красноярского края

Об этом сообщается на сайте Кинокомиссии Красноярского Края. Там же можно найти всю необходимую информацию о проведении конкурса. 

Общий объем субсидии составит 50 млн рублей. 

Субсидии предоставляются кинопроизводителям по результатам конкурсного отбора, который проведет Кинокомиссия. При этом в отборе запрещено участвовать государственным (муниципальным) учреждениям кинематографии.  

Второй этап конкурсного отбора состоится осенью 2026 года.

В Красноярском крае с 2023 года действует система мер государственной поддержки организаций кинематографии – в том числе субсидии на финансовое возмещение части затрат в связи с производством национальных фильмов на территории края (рибейтов). Всего за 2024 – 2025 гг. в Красноярском крае было снято 23 игровых проекта. В 2024–2025 гг. семь кинопроектов получили выплаты.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Тина Канделаки: «Абсолютно точно «Сказка о Царе Салтане» соберет полтора миллиарда»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» уверенно возглавила прокат
Подробнее
Касса четверга: «Сказка о царе Салтане» уверенно возглавила прокат
Подробнее
В Берлине открывается 76-й международный кинофестиваль
Подробнее
Минкультуры разъяснило механизм проверки на соответствие контента традиционным ценностям
Подробнее
Вечное якутское лето: итоги для кинематографа Республики Саха в 2025 году
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил предварительную программу
Подробнее
Доля кинопоказа на российском рынке офлайн-развлечений за шесть лет сократилась вдвое
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 февраля
Подробнее
Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 февраля 2026 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Сказка о Царе Салтане» опережает «Пророка» и «Онегина»
Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA 2026 обсудят ключевые векторы развития медиарынка
Подробнее
На CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоятся дискуссии о детском и анимационном контенте
Подробнее
Официальная касса России: Горничная в убежище
Подробнее
«Сказка о Царе Салтане» показала лучшие предпродажи среди зимних премьер вне новогодних праздников
Подробнее
«Сандэнс 2026»: Всего хорошего и спасибо за инди!
Подробнее
В Москве состоялась премьера драмы «Красавица»
Подробнее
В Москве состоялась премьера триллера «Кто-то должен умереть»
Подробнее
Касса России: «Сказка о царе Салтане» с большим отрывом возглавила прокат
Подробнее