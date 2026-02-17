В Красноярском крае откроют приём заявок на субсидии для кинопроизводителей

Он пройдет с 2 марта по 1 апреля 2026 года

С 2 марта по 1 апреля 2026 года пройдет первый этап конкурсного отбора на предоставление субсидий кинопроизводителям на съемки фильмов на территории Красноярского края

Об этом сообщается на сайте Кинокомиссии Красноярского Края. Там же можно найти всю необходимую информацию о проведении конкурса.

Общий объем субсидии составит 50 млн рублей.

Субсидии предоставляются кинопроизводителям по результатам конкурсного отбора, который проведет Кинокомиссия. При этом в отборе запрещено участвовать государственным (муниципальным) учреждениям кинематографии.

Второй этап конкурсного отбора состоится осенью 2026 года.

В Красноярском крае с 2023 года действует система мер государственной поддержки организаций кинематографии – в том числе субсидии на финансовое возмещение части затрат в связи с производством национальных фильмов на территории края (рибейтов). Всего за 2024 – 2025 гг. в Красноярском крае было снято 23 игровых проекта. В 2024–2025 гг. семь кинопроектов получили выплаты.